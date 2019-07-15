За виборами в Україні будуть слідкувати спостерігачі 22 міжнародних організацій та 12 держав



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вибори відбудуться 21 липня

Всього станом на 15 липня зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів

Центральна виборча комісія 15 липня завершила процес реєстрації офіційних спостерігачів на позачергових виборах народних депутатів України.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

Зазначається, що під час засідання у понеділок, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 306 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав на виборах, які пройдуть 21 липня.

«А саме: 90 – від Світового Конгресу Українців, 8 – від Організації за Демократію та Економічний Розвиток – ГУАМ, 19 – від Комітету «За відкриту демократію», 19 – від Українського Конгресового Комітету Америки, 1 – від Міжнародної федерації ліберальної молоді (IFLRY), 1 – від Міжнародного Республіканського Інституту (МРІ), 2 – від Європейської платформи за демократичні вибори, 18 – від Бюро демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 15 – від Європейського Парламенту, 7 – від Міжнародної Фундації за належне врядування (IFBG), 6 – від міжнародної громадської асоціації «Вибори і демократія», 61 – від Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі, 42 – від Сполучених Штатів Америки, 16 – від Республіки Польща, 1 – від Словацької Республіки», - заявили в ЦВК.

Повідомляється, що всього станом на 15 липня зареєстровано 1719 офіційних спостерігачів, а саме: від 22 міжнародних організацій – 1602 офіційних спостерігачів, від 12 іноземних держав – 117 офіційних спостерігачів.

Нагадаємо, сьогодні, 15 липня, - останній день прийому заяв від громадян щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси на позачергових парламентських виборах.