До Умані вже прибули близько 17 тисяч хасидів



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Кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни Фото: Нацполіція

Загалом на святкування Рош ха-Шана до Умані приїдуть близько 40 тисяч прочан

До Умані на святкування єврейського Нового року вже прибули близько 17 тисяч паломників із шести країн світу.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич.

«Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Співробітники вибухотехнічної служби, спецпідрозділу, патрульної поліції, кінологи зі службовими собаками працюють цілодобово у дві зміни. В оперативному штабі є всі технічні можливості для контролювання і забезпечення безпеки під час заходів», - зазначив Фацевич, якого цитує пресслужба Нацполіції.

Зазначається, що разом із начальником поліції Черкащини Валерієм Лютим Фацевич здійснив обхід місця компактного проживання паломників. Керівники також перевірили контрольно-пропускні пункти та стаціонарні пости.

В районі несення служби розроблено 46 піших маршрутів, 17 стаціонарних постів, 10 контрольно-пропускних пунктів та 2 пункти візової підтримки. На час заходів в місці компактного перебування паломників перекрито рух.

Як відомо, публічний порядок в Умані забезпечує понад 550 українських поліцейських, які прибули у складі зведеного загону, та 20 працівників поліції Ізраїлю.

Загалом на святкування Рош ха-Шана до Умані очікується приїзд близько 40 тисяч прочан.

Раніше повідомлялося, що в Умань прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю.

У 2019 році Рош ха-Шана припадає на вечір 29 вересня. Цього разу ортодоксальні євреї відмічають ювілейний 5780-й Новий рік. Свято триватиме два дні - до вечора 1 жовтня.