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    Суспільство

    В Умань приїхав поліцейський загін з Ізраїлю

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    <span>Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, де їм була надана інформація щодо правил безпеки та ввічливого ставлення з громадянами</span> - В Умань приїхав поліцейський загін з Ізраїлю
    Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, де їм була надана інформація щодо правил безпеки та ввічливого ставлення з громадянами

    Ізраїльські поліцейські нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях масового проживання та паломництва хасидів

    В Умань прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю.

    Про це повідомляє пресслужба національної поліції у Черкаській області.

    Зазначається, що ізраїльські поліцейські нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях масового проживання та паломництва хасидів, надаючи допомогу українським колегам із забезпеченню публічного порядку в Умані.

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    «Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, де їм була надана інформація щодо правил безпеки та ввічливого ставлення з громадянами», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, щороку до Умані приїздять тисячі хасидів, які вважають своїм обов'язком хоча б раз в житті відвідати могилу свого духовного лідера Цадика Нахмана.

    Нагадаємо, 26 вересня Державна прикордонна служба повідомляла, що в Україну прибули вже майже 7,5 тисяч хасидів.

    Цьогоріч святкування юдейського Нового року Рош-га-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня, очікується приїзд близько 40 тисяч паломників із різних країн світу.

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