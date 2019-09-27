В Умань приїхав поліцейський загін з Ізраїлю



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Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, де їм була надана інформація щодо правил безпеки та ввічливого ставлення з громадянами

Ізраїльські поліцейські нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях масового проживання та паломництва хасидів

В Умань прибуло кілька десятків поліцейських з Ізраїлю.

Про це повідомляє пресслужба національної поліції у Черкаській області.

Зазначається, що ізраїльські поліцейські нестимуть службу спільно з українськими правоохоронцями в місцях масового проживання та паломництва хасидів, надаючи допомогу українським колегам із забезпеченню публічного порядку в Умані.

«Ізраїльські правоохоронці пройшли інструктаж, де їм була надана інформація щодо правил безпеки та ввічливого ставлення з громадянами», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, щороку до Умані приїздять тисячі хасидів, які вважають своїм обов'язком хоча б раз в житті відвідати могилу свого духовного лідера Цадика Нахмана.

Нагадаємо, 26 вересня Державна прикордонна служба повідомляла, що в Україну прибули вже майже 7,5 тисяч хасидів.

Цьогоріч святкування юдейського Нового року Рош-га-Шана триватиме з 29 вересня по 1 жовтня, очікується приїзд близько 40 тисяч паломників із різних країн світу.