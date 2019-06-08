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    До Землі наближається великий астероїд

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    Астероїд 2006 QV89 у вересні 2019 року наблизиться до Землі - До Землі наближається великий астероїд
    Астероїд 2006 QV89 у вересні 2019 року наблизиться до Землі
    Фото: USA Today

    Астероїд 2006 QV89 має наблизитися до Землі 9 вересня

    Європейське космічне агентство оприлюднило перелік найнебезпечніших космічних об'єктів. Четвертим у списку є астероїд, відомий як 2006 QV89, що рухається в бік Землі. Про це повідомляє «Голос Америки».

    Ймовірність, що астероїд зіткнеться із Землею в цьому році становить 1: 7000. Астероїд, ймовірно, пройде на відстані понад 7 мільйонів кілометрів від Землі. Це може відбутися 9 вересня 2019 року, повідомляють ЗМІ.

    Цей астероїд був виявлений 29 серпня 2006 року. Хоча випадки зіткнення астероїдів з планетою є надзвичайно рідкісними, відомий випадок 1908 року, коли у Єнісеївській губернії в Росії падіння метеорита знищило майже 2000 квадратних кілометрів лісів.

    Раніше вченим вдалося зняти проліт 1 червня повз Землю подвійного астероїда 1999 KW4.

    Як повідомляв «Главком» раніше, астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту (MIT) виявили вкрай рідкісний тип астероїда - 2019 AQ3, який дуже близько обертається навколо Сонця - його орбіта знаходиться в межах орбіти Венери.

    космос NASA
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