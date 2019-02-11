Астрономи виявили рекордно близький до Сонця астероїд



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Орбіта астероїда знаходиться в межах орбіти Венери

Новий астероїд належить до дуже рідкісного типу астероїдів, які обертаються навколо Сонця навіть ближче, ніж Земля

Астрономи з Каліфорнійського технологічного інституту (MIT) виявили вкрай рідкісний тип астероїда - 2019 AQ3, який дуже близько обертається навколо Сонця - його орбіта знаходиться в межах орбіти Венери.

Про це пише ScienceAlert.

Новий астероїд 2019 AQ3 належить до дуже рідкісного типу астероїдів, які обертаються навколо Сонця навіть ближче, ніж Земля. З 800 тис. відкритих астероїдів таких - сімейства Атірі - відомо тільки 19 штук.

них астероїд 2019 AQ3 має найбільш коротку відстань Офелія (найвіддаленішої від зірки точки орбіти) від Сонця - близько 0,7737 а. е, а в перигелії (найкоротша відстань на орбіті до Сонця) - всього 0,4036 а.е. Один оберт навколо зірки 2019 AQ3 робить за 164 дні. При цьому його діаметр становить майже 1,6 км.

Астероїд був виявлений ще 4 січня за допомогою телескопа ZTF. Після ідентифікації астероїда виявилося, що астрономи спостерігали за ним ще в 2015 році в телескоп Pan-STARRS 1 на Гаваях, але тоді їм не вдалося встановити його орбіту.

Можливо, існує астероїд, який обертається ще ближче до Сонця - 2016 XK24, з періодом в 161 день. Однак вчені спостерігали його в 2016 році вкрай короткий час, тому його орбіта досі не визначена.

Нагадаємо, у Сонячній системі вперше зафіксували плаский об’єкт.

Джерело: Еспресо ТВ