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    До Землі наближається астероїд, який порівнюють з пірамідою Хеопса

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    28 серпня астероїд наблизиться до Землі в 40 разів ближче, ніж найближча сусідка планети - Венера - До Землі наближається астероїд, який порівнюють з пірамідою Хеопса
    28 серпня астероїд наблизиться до Землі в 40 разів ближче, ніж найближча сусідка планети - Венера

    Астероїд має висоту 160 м, що більше за знамениту єгипетську піраміду на 20 м

    Національне космічне агентство США (NASA) попередило про наближення до Землі астероїда, який за своїми розмірами більший за єгипетську піраміду Хеопса.

    Про це повідомляє Express.

    «NASA відстежує астероїд розміром з піраміду Хеопса, який рухається зі швидкістю 29 тис. миль/год (46,7 тис. км/год – ред.)», - йдеться у повідомленні.

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    Як зазначається, астероїд, який отримав назву 2019 OU1, має висоту 160 м, що більше за знамениту єгипетську піраміду на 20 м.

    Згідно з даними Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA (CNEOS), 28 серпня астероїд наблизиться до Землі в 40 разів ближче, ніж найближча сусідка планети - Венера.

    Раніше повідомлялося, що менше, ніж через десять років, 15 квітня 2029 року астероїд Апофіс пролетить повз землю, ледь не зачепивши її.

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