Ілон Маск зриває усі контракти NASA, – ЗМІ



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Crew Dragon повинен був стати головним космічним кораблем NASA для відправки астронавтів на МКС

Перший політ у космос американських астронавтів на комерційному кораблі відкладають до 2020 року.

Через те, що приватна ракетобудівна компанія SpaceX зриває терміни, NASA було змушене продовжити контракт з Роскосмосом, повідомляє Techno.nv.ua.

«SpaceX та її главу Ілона Маска критикують за те, що вони не виконують свої обіцянки. Торік Маск заявляв, що перші польоти на Марс можуть відбутися вже у 2019 році. Через труднощі в розробці ракет-носіїв і космічних кораблів керівництво SpaceX було змушене відмовитися від заявлених термінів. Зараз у компанії сподіваються, що вони зможуть доставити астронавтів на Місяць у 2024 році... Але, схоже, що ці прогнози не збудуться, оскільки SpaceX недавно пропустила черговий дедлайн щодо запуску пілотованої місії космічного корабля Сrew Dragon», – йдеться у повідомленні.

Crew Dragon повинен був стати головним космічним кораблем NASA для відправки астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Досі американська аерокосмічна адміністрація користується послугами російських кораблів «Союз».

Торік у SpaceX обіцяли, що встигнуть закінчити тестові польоти Crew Dragon до весни 2019-го, і перший пілотований астронавтами NASA політ на цьому кораблі відбудеться вже у липні цього року.

Через вибухи двигуна космічного корабля під час його тестового запуску в квітні компанія не змогла вкластися в терміни. Згідно з недавнім звітом NASA, перший політ їх астронавтів на комерційному апараті відбудеться не раніше 2020-го. Причому, перевізником NASA може стати як Crew Dragon від SpaceX, так і CST-100 від Boeing.

Раніше влада США попереджала NASA, що їхні комерційні підрядники сильно запізнюються, оскільки контракт на запуск астронавтів на МКС за допомогою російських «Союзів» закінчується вже восени 2019-го. Тому NASA продовжило контракт з Роскосмосом до вересня 2020 року.

Якщо SpaceX і Boeing не встигнуть підготувати свої кораблі до цього часу, NASA потрібно буде знову користуватися послугами російських кораблів. В ідеалі, нові космічні кораблі Сrew Dragon і CST-100 повинні значно здешевити вартість відправки астронавтів на МКС для NASA і допомогти їм відмовитися від польотів на застарілих апаратах «Союз».

Нагадаємо, виведений на орбіту Землі вантажний космічний корабель приватної американської компанії SpaceX Cargo Dragon 27 липня успішно зістикувався з Міжнародною космічною станцією.