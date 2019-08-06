NASA виявило на Місяці набагато більше води, ніж раніше вважалося



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Вчені проаналізували дані з міжпланетних станцій NASA про близько 15 тисяч кратерів на Місяці

На полюсах Місяця і Меркурія, де вчені раніше знайшли поклади льоду, збереглося набагато більше води у твердому стані, яка могла бути там протягом мільярдів років

Згідно з новим дослідженням, в кратерах на полюсах Місяця може бути достатньо води для проведення там тривалих дослідницьких місій та початку колонізації земного супутника.

Торік дослідники з NASA, університету Гавайських островів та університету Брауна заявили, що на полюсах Місяця є великі льодовики. Воду знайшли у кратерах на полюсах Місяця, куди практично не потрапляє сонячне світло, і де температура досягає мінус 120 градусів за Цельсієм.

Головною проблемою виявилося визначення обсягів води, — для цього на полюси земного супутника потрібно відправити спеціальний космічний апарат. Якщо води на Місяці виявиться багато — її можна буде використовувати для створення палива і підтримання життєдіяльності людей під час довгострокових дослідницьких місій та можливої колонізації.

Днями, вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі та керівники проекту Місячного розвідувального орбітера NASA опублікували роботу, згідно з якою на Місяці є набагато більше води, ніж раніше передбачалося.

Як пише The Weather Channel, вчені проаналізували дані з міжпланетних станцій NASA MESSENGER та LRO про близько 15 тис. кратерів, діаметром від 2,5 до 15 км на Меркурію та Місяці.

Експерти визначили, що на полюсах Місяця і Меркурія, де вчені раніше знайшли поклади льоду, збереглося набагато більше води у твердому стані, яка могла бути там протягом мільярдів років.

«Ми виявили, що неглибокі кратери, як правило, розташовані поблизу південного полюса Місяця, де раніше знаходили поверхневий лід. Ймовірно, таке обміління пов’язано з наявністю закопаних товстих відкладень льод », — пояснив автор дослідження Ліор Рубаненко з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Річ у тім, що сонячне світло майже ніколи не досягає дна кратерів на полюсах Місяця і Меркурія, тому засікти там воду було дуже важко. У новому дослідженні вчені використовували дані з міжпланетних станцій та наземних телескопів.

Пару тижнів тому Індійська організація космічних досліджень запустила апарат корабель Chandrayaan-2, який повинен дослідити поклади льоду на Місяці та визначити потенційну кількість води.

Навіть якщо вчені підтвердять наявність величезних обсягів льоду на Місяці - головною проблемою залишається видобуток води з них, оскільки вода не може існувати на поверхні Місяця в рідкому стані - вона моментально випарується.

Одним з варіантів можуть бути величезні намети-парники, всередину яких за допомогою гігантських дзеркал будуть направляти потоки сонячного світла. Світло розтопить лід, а парники не дозволять воді випаруватися

До слова, NASA за допомогою телескопа «Хаббл» виявило планету WASP-121b (гарячий юпітер), яка розпечена настільки, що з її поверхні випаровуються важкі метали.

Джерело: Новое Время