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    Доба на Донбасі: 15 обстрілів, бойовики гатять із мінометів

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    Українські військові на Донбасі - Доба на Донбасі: 15 обстрілів, бойовики гатять із мінометів
    Фото: radiosvoboda.org
    Українські військові на Донбасі

    Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 мм

    Упродовж минулої доби, 26 вересня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою Об'єднаними силами.

    Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил в Facebook.

    Російські окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому ворог двічі застосовував озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

    Противник вів прицільний вогонь із мінометів калібру 120 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Вільний, Світлодарськ, Красногорівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине.

    З мінометів 120-го калібру ворог обстрілював позиції Об'єднаних сил поблизу Кримського на Луганському напрямку та в районі населеного пункту Гнутове на Приазов'ї. По захисниках Гнутового та Лебединського російсько-окупаційні війська застосовували озброєння бойових машин піхоти.

    В ході бойових дій втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

    За даними розвідки, протягом доби двох окупантів знищено та двох поранено.

    Від початку доби ворог 7 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі населених пунктів Новотошківське, Вільний, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Також по оборонцях Новотошківського, що на Луганщині, окупанти вели вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2.

    Втрат серед наших захисників немає.

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