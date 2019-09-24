Доба на Донбасі: 24 обстріли, двоє поранених



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм

23 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 24 рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Вчора противник порушуючи Мінські угоди, чотири рази обстріляв ділянку розведення №3 в районі Богданівки з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

Також противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Крім того, ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 13 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Богданівки – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Новотроїцького – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

двічі неподалік Водяного – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Пищевика – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета;

близько Талаківки, Новогнатівки, Красногорівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

тричі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

по два рази неподалік Попасної та Новолуганського і один раз поблизу Оріхового – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Травневого та один раз близько Зайцевого – зі стрілецької зброї.

За минулу добу два військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил отримали поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил:

близько Красногорівки – зі стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил: