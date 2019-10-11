Доба на Донбасі: бойовики 25 разів обстріляли українські позиції, є загиблий



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Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм

10 жовтня, збройні формування Російської Федерації та її найманці 25 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив 20 обстрілів:

дев'ять разів неподалік Водяного – з міномета калібру 120 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, снайперської та стрілецької зброї;

поблизу Авдіївки – з міномета калібру 120 мм;

чотири рази поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі неподалік Новотроїцького – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

двічі поблизу Павлополя та неподалік Мар’їнки – зі стрілецької зброї;

поблизу Новоселівки Другої – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив 5 обстрілів:

неподалік Кримського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

поблизу Хутора Вільного – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї;

неподалік Луганського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу Шумів – з міномета калібру 82 мм, а також зі стрілецької зброї;

неподалік Катеринівки – зі стрілецької зброї.

За минулу добу під час ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив обстріли:

неподалік Талаківки – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

поблизу Новотроїцького – зі стрілецької зброї.

Впродовж поточної доби втрат внаслідок ворожих обстрілів з нашого боку не було.