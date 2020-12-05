Доба на Донбасі: снайпер окупантів поранив українського бійця
Окупанти на Донбасі обстріляли позиції українських військових з заборонених артилерійських систем
Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.
Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.
Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.
Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
Нагадаємо, 3 грудня бойовики обстрілювали українських захисників з гранатометів і мінометів.