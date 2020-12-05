Доба на Донбасі: снайпер окупантів поранив українського бійця

Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню

Окупанти на Донбасі обстріляли позиції українських військових з заборонених артилерійських систем

Упродовж минулої доби, 4 грудня, збройні формування Російської Федерації та її найманці два рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок пострілу ворожого снайпера один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

Поблизу Водяного ворог вів вогонь в напрямку українських позицій із артилерійських систем 122-го калібру та мінометів 120-го калібру.

Окрім того, на ділянці біля Луганського противник застосував снайперську зброю.

Від початку поточної доби, 5 грудня, противник один раз порушив режим припинення вогню. Так, неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, 3 грудня бойовики обстрілювали українських захисників з гранатометів і мінометів.