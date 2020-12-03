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    Окупанти на Донбасі обстрілювали українських захисників з гранатометів і мінометів

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    Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров&rsquo;ю українських захисників - Окупанти на Донбасі обстрілювали українських захисників з гранатометів і мінометів
    Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників

    Неподалік Водяного ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120 калібру та автоматичних станкових гранатометів

    Окупанти на Донбасі від початку поточної доби, 3 грудня, сім разів порушили перемир’я. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Зазначається, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Водяного, ворог здійснив декілька пострілів з мінометів 120-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

    «На цій самій ділянці противник чотири рази провів дистанційне мінування позицій наших військ, використавши заборонені міни ПОМ-2», ─ йдеться у повідомленні.

    Також пресцентр інформує, що пострілами з протитанкового гранатомета російсько-окупаційні війська порушували проголошений режим припинення вогню поблизу населеного пункту Опитне.

    «Ворожий вогонь не становив загрози життю та здоров’ю українських захисників, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали», ─ наголошують у штабі ООС.

    Також у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано понад 6 гектарів території та передано на знищення 105 вибухонебезпечних предметів.

    Як повідомляллося, бойовики на Донбасі мінують українські позиції із заборонених боєприпасів.

    Нагадаємо, окупанти на Донбасі планують з січня розпочати призов на строкову службу.

    СБУ оголосила трьох бойовиків «ДНР» у міжнародний розшук.

    До слова, минулої доби бойовики обстріляли українських бійців з гранатомета.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ДСНС обстріл військові
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