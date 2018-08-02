Доба на Донбасі: зник один військовий, троє поранені

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Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ

Упродовж минулої доби, 01 серпня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил в Facebook.

Противник 21 раз відкривав вогонь по позиціях наших військ. Важке озброєння не застосовувалося.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь в основному із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а на окремих напрямках із озброєння БМП, по захисниках Кримського, Станиці Луганської, Новолуганського, Травневого, Новомихайлівки, Мар’їнки, Лебединського, Талаківки, Павлополя, Гнутового та Водяного.

За минулу добу у ході бойових дій трьох військовослужбовців Об’єднаних сил було поранено.

Упродовж минулої доби також виявлено відсутність одного військовослужбовця підрозділу Об’єднаних сил. Організовано його пошуки.

Упродовж поточної доби бойовики російських окупаційних військ 8 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників біля Кримського, Новолуганського, Лебединського, Гнутового та Широкино. Поряд із цим, окупанти обстріляли наші позиції біля Водяного із 82-мм міномету.

За даними розвідки 5 окупантів загинуло та 4 дістали поранення.

У поточну добу двох наших захисників було поранено.