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    Долар дешевшає. Курс валют на 10 лютого в обмінниках і від Нацбанку

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    В Україні зміцнюється гривня - Долар дешевшає. Курс валют на 10 лютого в обмінниках і від Нацбанку
    В Україні зміцнюється гривня
    Фрото Станіслава Груздєва, Главком

    10 лютого курс гривні по відношенню до долара виріс на 2 копійки

    Національний банк знизив офіційний курс долара щодо гривні на 10 лютого на 2 копійки, встановивши його на рівні 27, 64 uah/usd.

    Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

    Водночас євро подорожчав щодо гривні на 18 копійок. Таким чином, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    • Долар США – 27,64 грн (мінус 2 коп.).
    • Євро – 33,44 грн (плюс 18 коп.). 
    Курс валют НБУ
    Курс валют НБУ

    Курси валют у обмінниках зранку 10 лютого:

    • Долар США – 27,50/27,80 грн.
    • Євро – 33,10/33,40 грн. 

    Напередодні на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,67/27,69 грн/дол., до євро - на рівні 33,48/33,50 грн/євро.

    Національний банк України на вівторок, 9 лютого, встановлював офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,67 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.

    У перший тиждень лютого Нацбанк вперше від початку року почав купувати валюту

    Теги: Національний банк курс валют валютні операції гроші гривня
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