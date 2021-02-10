Долар дешевшає. Курс валют на 10 лютого в обмінниках і від Нацбанку
10 лютого курс гривні по відношенню до долара виріс на 2 копійки
Національний банк знизив офіційний курс долара щодо гривні на 10 лютого на 2 копійки, встановивши його на рівні 27, 64 uah/usd.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
Водночас євро подорожчав щодо гривні на 18 копійок. Таким чином, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- Долар США – 27,64 грн (мінус 2 коп.).
- Євро – 33,44 грн (плюс 18 коп.).
Курси валют у обмінниках зранку 10 лютого:
- Долар США – 27,50/27,80 грн.
- Євро – 33,10/33,40 грн.
Напередодні на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 27,67/27,69 грн/дол., до євро - на рівні 33,48/33,50 грн/євро.
Національний банк України на вівторок, 9 лютого, встановлював офіційний курс гривні до долара США на рівні 27,67 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 10 копійок у порівнянні з попереднім показником.
У перший тиждень лютого Нацбанк вперше від початку року почав купувати валюту.