Нацбанк вперше від початку року почав купувати валюту

Національний банк України повернувся до скуповування валюти на міжбанку

У той час як долар дешевшає, Національний банк в період з 1 по 5 лютого вперше у поточному році вийшов на міжбанківський валютний ринок з купівлею валюти і купив $90 млн.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Нацбанк купив $70 млн за єдиним курсом і $20 млн – використовуючи Matching.

Всього з початку року Національним банком за єдиним курсом куплено $110 млн і продано $20 млн. Із використанням функціоналу Matching з початку року було куплено $20 млн.

У 2020 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $4 929 млн, продав – $3 891 млн. Із використанням функціоналу Matching в 2020 році було куплено $478,5 млн, а продано $802 млн.

У ході валютних аукціонів було продано $270,1 млн, при цьому валюта не купувалася на аукціонах.

За єдиним курсом було куплено $4 450,5 млн, продано – $2 818,9 млн.

Для порівняння, у 2018 році НБУ купив на міжбанку $3 173,78 млн, продав – $1 801,82 млн.

У 2019 Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку $8 462,6 млн, продав – $529,23 млн.

Також нагадаємо, що мінімальна зарплата в Україні майже вдесятеро нижче, ніж в Ірландії та Німеччини, і в 13 разів нижче, ніж в Люксембурзі. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень, що за курсом валют на сьогодні, 8 лютого, дорівнює 180,47 євро.