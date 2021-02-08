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    Нацбанк вперше від початку року почав купувати валюту

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    Нацбанк купив $70 млн за єдиним курсом і $20 млн &ndash; використовуючи Matching - Нацбанк вперше від початку року почав купувати валюту
    Нацбанк купив $70 млн за єдиним курсом і $20 млн – використовуючи Matching
    Фото з відкритих джерел

    Національний банк України повернувся до скуповування валюти на міжбанку

    У той час як долар дешевшає, Національний банк в період з 1 по 5 лютого вперше у поточному році вийшов на міжбанківський валютний ринок з купівлею валюти і купив $90 млн.

    Про це йдеться в повідомленні НБУ.

    Нацбанк купив $70 млн за єдиним курсом і $20 млн – використовуючи Matching. 

    Всього з початку року Національним банком за єдиним курсом куплено $110 млн і продано $20 млн. Із використанням функціоналу Matching з початку року було куплено $20 млн.

    У 2020 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку $4 929 млн, продав – $3 891 млн. Із використанням функціоналу Matching в 2020 році було куплено $478,5 млн, а продано $802 млн.

    У ході валютних аукціонів було продано $270,1 млн, при цьому валюта не купувалася на аукціонах.

    За єдиним курсом було куплено $4 450,5 млн, продано – $2 818,9 млн.

    Для порівняння, у 2018 році НБУ купив на міжбанку $3 173,78 млн, продав – $1 801,82 млн.

    У 2019 Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку $8 462,6 млн, продав – $529,23 млн.

    Також нагадаємо, що мінімальна зарплата в Україні майже вдесятеро нижче, ніж в Ірландії та Німеччини, і в 13 разів нижче, ніж в Люксембурзі. Наразі мінімальна зарплата в Україні становить 6 тисяч гривень, що за курсом валют на сьогодні, 8 лютого, дорівнює 180,47 євро. 

     Читайте також: Гривня міцнішає? Фінансисти розповіли, чи варто чекати повернення до курсу 27 гривень за долар
    Теги: Національний банк економіка валютні операції гривня фінанси НБУ
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