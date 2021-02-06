Фахівці пояснили, що відбувається з курсом і чому долар швидко падає в ціні

Пропозиція іноземної валюти помітно перевищує попит на неї

Долар 5 лютого після падіння нижче 28 гривень торгується на міжбанку нижче позначки 27,85 гривні. На ринку переважають продавці, а ось покупців мало, в результаті чого ринок останніми днями активно просідає. Ймовірно, найближчим часом гривня збереже сильні позиції, і при перевазі продавців курс може зміцнитися до 27,75 грн/дол.

Про це розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, – повідомляє «Сьогодні».

За його словами, продажі валюти підтримуються періодом податкових виплат, а також накопиченням гривні для виплат зарплат і річних премій.

Ринок також знаходиться в очікуванні продажів валюти аграріями, що готуються до посівної. При сильному ослабленні долара вони можуть почати заводити валюту раніше, щоб продати за більш високим курсом.

5 лютого, до 12:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався по 27,76 гривні в купівлі і 27,77 гривні в продажу, за даними порталу Minfin.

«Ми стежимо за НБУ, який нині є ключовим покупцем, здатним стримати зміцнення гривні», – додає Шевчишин.

Раніше фінансисти розповіли, куди піде курс долара в лютому. Експерти, як і раніше, не радять здавати готівкові долари без крайньої потреби. Але вони змінили свій прогноз щодо гривні з урахуванням оптимістичних заяв Нацбанку про прогрес у переговорах з МВФ. Тепер аналітики говорять про стабільність її курсу найближчим 2-3 місяцями.