Дональда Трампа-молодшого викликали для свідчень в Сенат



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Дональд Трамп з сином Фото: Reuters

Комітет Сенату США з розвідки направив повістку Дональдові Трампу-молодшом

У середу, 8 травня, комітет Сенату Конгресу США з розвідки офіційно запросив Дональда Трампа-молодшого з’явитися для надання свідчень.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

«Комітет Сенату США з розвідки направив повістку Дональдові Трампу-молодшому, аби він з'явився для надання свідчень. Протистояння комітету та старшого сина Трампа нині продовжується, згідно поінформованим джерелам», - йдеться у повідомленні.

Джерела видання додають, що обговорення можливості надання молодшим Трампом свідчень почалися ще декілька тижнів тому, до публікації звіту Мюллера. Команда його радників упиралася появі у Сенаті частково через те, що зміст звіту ще не був відомий.

«Молодший Трамп нині зважує вибір - або застосувати своє право згідно п’ятої статті Конституції, або просто не приходити за повісткою, згідно слів одного з джерел», - повідомляє CNN.

Нагадаємо, у звіті щодо втручання Росії у вибори у США 2016 року йдеться, зокрема про те, що команда спецпрокурора Мюллера розглядала можливість висунути звинувачення Трампу-молодшому та іншим членам виборчої команди Дональда Трампа у порушенні правил фінансування кампанії за зустріч з росіянами, на якій вони запропонували компромат на Гіларі Клінтон. Прокурори передумали, тому що не змогли оцінити потенційну цінність запропонованих матеріалів.

Як відомо, минулого місяця міністерство юстиції США оприлюднило 448 сторінок звіту Роберта Мюллера щодо майже дворічного розслідування втручання Росії у вибори в США. У звіті вказується на відсутність доказів змови кампанії Трампа з росіянами та спроб з боку президента завадити правосуддю. При цьому, певні рядки та цілі абзаци тексту були заретушовані.

У цьому зв'язку демократи в Палаті представників, які ведуть паралельне розслідування у цій справі, виступили з вимогою до Мін'юсту надати їм нередагований текст.

Джерело: Укрінформ