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    Трамп сумнівається, що свідчитиме перед спецпрокурором Мюллером

    Президент США запевняє, що не було жодної змови між його кампанією і Росією
    Глава Білого дому Дональд Трамп вважає, що навряд чи йому доведеться офіційно давати свідчення спеціальному прокурору Мюллеру в рамках розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США. Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Столберг. «Не було жодної змови між кампанією Трампа і
    • Сьогодні, 07:24
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    Дональд Трамп
    Дональд Трамп

    Президент США запевняє, що не було жодної змови між його кампанією і Росією

    Глава Білого дому Дональд Трамп вважає, що навряд чи йому доведеться офіційно давати свідчення спеціальному прокурору Мюллеру в рамках розслідування щодо втручання Росії у президентські вибори в США.

    Про це він заявив під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Ерною Столберг.

    «Не було жодної змови між кампанією Трампа і Росією або Трампом і Росією – жодної змови», - почав відповідати президент США на запитання репортера, чи готовий він зустрітися зі спецпрокурором в рамках російського розслідування.

    Трамп зауважив, що це неодноразово підтверджували члени комітетів у Конгресі, які ведуть паралельні розслідування. Він повторив своє переконання, що чутки про змову поширюють «яструби» в Демократичні партії, які хочуть виправдати поразку свого кандидата на виборах.

    «Побачимо, як розвиватиметься ситуація. Але коли немає жодної змови, і ніхто не каже про змову на будь-якому рівні, виглядає так, що навряд чи ви взагалі матимете розмову (зі спецпрокурором – ред.)», - зауважив глава Білого дому.

    Як відомо, у Сполучених Штатах зараз триває низка паралельних розслідувань щодо втручання Росії у вибори глави держави. Зокрема, розслідування ФБР очолює спеціальний прокурор Роберт Мюллер, крім того, це питання розглядається в кількох комітетах Сенату й Палати представників американського Конгресу.

    Раніше стало відомо, що юристи Трампа вивчають можливість допиту їх клієнта спеціальним прокурором ФБР Робертом Мюллером. Слідчі дії мають відбутися в межах розслідування справи про втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.

    До слова, держсекретар США Рекс Тіллерсон вважає, що втручання Росії у вибори на Заході не вигідне Москві.

    Джерело: Укрінформ

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