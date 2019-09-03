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    Донбас: окупанти знову порушили режим припинення вогню

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    Донбас: окупанти знову порушили режим припинення вогню

    Один військовослужбовець отримав поранення

    На Донбасі з початку доби 3 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє пресцентр ООС.

    Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненого мінського угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Павлополя.

    В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник також здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Троїцького, а також неподалік Кримського.

    «В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

    Також нагадаємо, що сапери знайшли більше 700 боєприпасів біля мосту в Станиці Луганській.

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