Донбас: окупанти знову порушили режим припинення вогню



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Один військовослужбовець отримав поранення

На Донбасі з початку доби 3 вересня в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) незаконні формування Російської Федерації і її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню, один військовий отримав поранення. Про це повідомляє пресцентр ООС.

Як повідомляється, противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з забороненого мінського угодами зброї - мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил неподалік Павлополя.

В районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» противник також здійснив два обстрілу позицій Об'єднаних сил поблизу Троїцького, а також неподалік Кримського.

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться в повідомленні.

Також нагадаємо, що сапери знайшли більше 700 боєприпасів біля мосту в Станиці Луганській.