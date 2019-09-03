Сапери знайшли більше 700 боєприпасів біля мосту в Станиці Луганській



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Розмінування в Луганській області проводять фахівці ДСНС

Роботи з розмінування мосту розпочалися 1 серпня і велися на території радіусом 125 метрів

Піротехніки під час обстеження території навколо зруйнованого мосту через Сіверський Донець поруч зі Станицею Луганською виявили і вилучили 708 вибухонебезпечних предметів. Про це сказав пресофіцер Управління ДСНС в Луганській області Олександр Чалий.

«Усього з початку робіт були виявлені і знешкоджені 708 вибухонебезпечних предметів. Це, в основному, сучасні боєприпаси - гранатометні постріли ВОГ, артилерійські снаряди доволі великих калібрів, також були виявлені 14 спеціально встановлених вибухових пристроїв. Це або гранати на розтяжці, або міни. Зараз роботи піротехнічних підрозділів тривають», - зазначив Чалий.

За його словами, роботи з розмінування мосту розпочалися 1 серпня і велися на території радіусом 125 метрів. Тривав перший етап до 16 серпня, та й після цієї дати роботи не припинилися, оскільки доводиться забезпечувати безпеку фахівців лісомисливського господарства, які вивозять зрізані гілки та автодорожників.

Крім того, рятувальники ГУ ДСНС брали участь у розбиранні фортифікаційних споруд. На ділянці, де проводяться роботи, було встановлено три таких споруди. На цей час вони повністю розібрані, залишається тільки зачистити місцевість від різного сміття. Загалом було залучено до цих робіт 11 осіб і три одиниці техніки.

Чалий додав, що є інформація про те, що на території, непідконтрольній Україні, зараз знаходиться одна споруда синього кольору, яку вони не розібрали. Про причини цього співробітникам ДСНС поки невідомо.

Як повідомлялося, українська сторона Спільного центру з координації та контролю режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК) повідомляє, що Державна служба з надзвичайних ситуацій розпочала демонтаж останнього фортифікаційної споруди Збройних сил України в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська», натомість російські окупанти аналогічних робіт не починали.

1 вересня окупаційна влада на Донбасі продовжувала саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1 Станиця Луганська.