Доповідь ООН: У всьому світі 60% працівників не влаштовані офіційно

Дослідження базується на показниках з понад 100 держав, у тому числі з України

Зазначені 60% працівників, які не влаштовані офіційно, не мають нормальних умов праці та соціальних гарантій. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, який 30 квітня опублікували на сайті ООН. За даними дослідження, найвищий відсоток невлаштованих офіційно доводиться на країни, що розвиваються, – це 93%. В Африці



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Дослідження базується на показниках з понад 100 держав, у тому числі з України

Зазначені 60% працівників, які не влаштовані офіційно, не мають нормальних умов праці та соціальних гарантій. Про це йдеться в доповіді Міжнародної організації праці, який 30 квітня опублікували на сайті ООН.

За даними дослідження, найвищий відсоток невлаштованих офіційно доводиться на країни, що розвиваються, – це 93%. В Африці неформально трудяться майже 86% працюючих людей, в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, а також в арабських державах ця цифра становить приблизно 68%, в Північній і Південній Америці – 40%, а в Європі та Центральній Азії – 25%.

Найвища частка неофіційно трудящих у сфері сільського господарства – більше 90%. В інших – на «неформальну економіку» припадає половина робочих місць. У людей, які проживають у сільській місцевості, ймовірність бути найнятим неофіційно – в два рази вища, ніж у міських жителів, йдеться в доповіді.

Чоловіки влаштовуються на роботу неофіційно на 5% частіше, ніж жінки, однак права жінок, трудящих неформально, ущемляються в більшій мірі, підкреслюють автори доповіді.

Дослідження базується на показниках з понад 100 держав, у тому числі з України.

Джерело: Укрінформ