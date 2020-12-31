Дощ зі снігом і весняне тепло. Синоптики спрогнозували погоду на 1 січня

У перший день Нового року на українців чекає дощ і весняне тепло

По всій території України ітимуть дощі

У п’ятницю, 1 січня, в Україні, крім крайнього сходу, очікуються дощ, на заході з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 5-10 градусів тепла, у південній частині – 9 – 14 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

У Києві та Київській області першого січня часом дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 4-6 градусів тепла, вдень 6-8 градусів вище нуля; по області вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

У Києві очікується дощ

Вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощ, на заході з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі від 2 морозу до 3 градусів тепла, вдень 1-6 градусів тепла, на решті території вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла, у південній частині (крім Запорізької області) 9-14 градусів тепла.

У наступні два дні, 2-3 січня, в Україні, за прогнозами синоптиків, збережеться хмарна погода, без істотних опадів. Лише вночі 2 січня у східній частині невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

У Карпатах вночі 4-9 градусів морозу, вдень до 6 градусів тепла.

«Главком» також повідомляв, якою буде погода на Новий рік.