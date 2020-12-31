  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дощ зі снігом і весняне тепло. Синоптики спрогнозували погоду на 1 січня

    • Розсилка
    У перший день Нового року на українців чекає дощ і весняне тепло - Дощ зі снігом і весняне тепло. Синоптики спрогнозували погоду на 1 січня
    У перший день Нового року на українців чекає дощ і весняне тепло

    По всій території України ітимуть дощі

    У п’ятницю, 1 січня, в Україні, крім крайнього сходу, очікуються дощ, на заході з мокрим снігом. Температура повітря вдень становитиме 5-10 градусів тепла, у південній частині – 9 – 14 градусів тепла, повідомляє Укргідрометцентр.

    У Києві та Київській області першого січня часом дощ. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі у столиці 4-6 градусів тепла, вдень 6-8 градусів вище нуля; по області вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла.

    У Києві очікується дощ

    У Києві очікується дощ

    Вночі у західних, північних та місцями центральних областях, вдень в Україні, крім крайнього сходу, дощ, на заході з мокрим снігом. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура у західних, східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях вночі від 2  морозу до 3 градусів тепла, вдень 1-6 градусів тепла, на решті території вночі 2-7 градусів тепла, вдень 5-10 градусів тепла, у південній частині (крім Запорізької області) 9-14 градусів тепла.

    У наступні два дні, 2-3 січня, в Україні, за прогнозами синоптиків, збережеться хмарна погода, без істотних опадів. Лише вночі 2 січня у східній частині невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер південно-західний з переходом на південно-східний, 5-10 м/с.

    У Карпатах вночі 4-9 градусів морозу, вдень до 6 градусів тепла.

    «Главком» також повідомляв, якою буде погода на Новий рік.

    Теги: повітря вітер дощ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies