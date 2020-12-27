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    Якою буде погода в Україні на Новий рік: прогнози синоптиків

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    Цьогоріч Новий рік в Україні буде без морозів - Якою буде погода в Україні на Новий рік: прогнози синоптиків
    Цьогоріч Новий рік в Україні буде без морозів

    У низці областей України 31 грудня очікуються опади

    На Новий рік в Україні буде доволі тепло. Термометра не опуститься нижче нуля, а місцями досягне +9, проте синоптики попереджають про дощі та мокрий сніг.

    Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Українського гідрометцентру, ресурсів Sinoptik та Gismeteo.

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    Погода в найбільших містах на 31 грудня

    Київ

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    У столиці України в останній день 2020 року буде без опадів до обіду. Ближче до вечора випаде дрібний дощ і триватиме він аж до ранку п'ятниці.

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    Вночі 31 грудня температура підніметься до 3… 5 градусів тепла, а вдень – до +8… +9.

    Львів

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    У Львові 31 грудня буде тепло: повітря прогріється до +5 градусів, проте очікується сильний дощ. 1 січня 2021 року Львів зустріне сухою погодою.

    Дніпро

    У Дніпрі Новий Рік також буде доволі теплим. Температура у святкову ніч коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Вдень 31 грудня стовпчики термометрів піднімуться до +6. Однак 1 січня буде дещо прохолодніше. Водночас опади синоптики не прогнозують.

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    Одеса

    В Одесі Новорічні свята пройдуть без опадів, адже буде тепло і сонячно.

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    Раніше Укргідрометцентр спрогнозував погоду на січень.

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      Теги: прогноз погоди Київ Одеса свята Дніпро атмосферне явище Львів Укргідрометцентр Україна новорічні свята повітря дощ
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