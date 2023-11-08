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Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада

Діана Гасюк
glavcom.ua
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада
фото з відкритих джерел

8 листопада синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища

В Україні 8 листопада, очікуються небезпечні метеорологічні явища у Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У вищезазначених областях пройдуть значні дощі – І рівень небезпечності.

Дощі також очікуються вночі в західних областях. Вітер переважно південно-східний з переходом в західних областях на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних та південно-східних областях – подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень коливатиметься в межах 6-11°, на сході країни до 14°; у південній частині вночі 7-12°, вдень 13-18°, в Криму підніметься до 21°.

Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада фото 1
Дощі у низці областей: прогноз погоди на 8 листопада фото 2

У Києві вночі очікується 5-7°, вдень 8-10°. На Київщині вночі без опадів, вдень дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

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