8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні краще утриматися від сварок, лихослів'я

8 листопада, Всесвітній день піаніста, Міжнародний день патології, Всесвітній день без Wi-Fi та Всесвітній день містобудування (урбанізму). Віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

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Всесвітній день піаніста

Всесвітній день піаніста (World Pianist Day) відзначається 8 листопада. Це свято музики, симфонії таланту й відданості справі, день вшанування видатних досягнень піаністів по всьому світу. Від класичних маестро до сучасних джазових віртуозів, цей день відзначає емоційний резонанс і технічну майстерність, які піаністи привносять у світ музики.

Історія фортепіано та його виконавців багата і різноманітна. Сучасні класичні піаністи можуть зосередитися на виконанні, записі та викладанні, в той час, як їхні колеги у 19 столітті також були відомі як композитори та транскриптори. Такі майстри, як Моцарт, Бетховен і Шопен пам’ятають за їхню подвійну роль композиторів і піаністів, тоді як джазові піаністи, такі як Дюк Еллінгтон і Телоніус Монк, прославилися своїми імпровізаційними навичками.

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Міжнародний день патології

У другу середу листопада у світі відзначається Міжнародний день патології (International Pathology Day).

Подія International Pathology Day була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я. Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.

Всесвітній день без Wi-Fi

8 листопада мешканці різних країн відзначають Всесвітній день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi).

Відзначати свято запропонувала у 2016 році Міжнародна федерація захисників довкілля FAI, що зареєстрована у Венесуелі. Цей день дозволяє користувачам безпровідних технологій зробити фізичне, розумове, емоційне «перезавантаження». Wi-Fi як інноваційна технологія була розроблена у 1999 році компаніями Nokia та Aironet, потім викуплена Cisco. Створений альянс корпорацій отримав назву WECA та зареєстрував новий спосіб передачі даних Wi-Fi.

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Всесвітній день містобудування (урбанізму)

Щорічно 8 листопада весь світ відзначає День містобудування (урбанізму) (World Urbanism Day), який вигадали задля привернення уваги до урбанізму та розвитку міської інфраструктури.

Пропозицію щодо введення такої події вперше зробив у 40-х роках Карлос Марія делла Паолера – професор університету Буенос-Айреса. Вже в 1949 році розпочалося святкування Всесвітнього дня містобудування.

Яке сьогодні релігійне свято

8 листопада в церковному календарі – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Свято встановив Лаодикійський собор у IV столітті. Дату обрали не випадково. Адже листопад є дев'ятим місяцем від початку року за старими традиціями (починався в березні). А число «дев'ять» символізує ангельські чини. Восьме число (дата) вказує на «восьмий день», в який за церковними переказами повинен відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.

У Писанні архангел Михаїл часто повстає у образі «князя», «вождя воїнства Господа». Його зображували як борця проти безбожжя та диявола.

Що не можна робити цього дня

Заборонялося мити голову, бо вважається, що так ви «змиєте» весь розум.

Не дозволяється робити будь-яку роботу в корисних цілях.

Краще утриматися від сварок, лихослів'я.

Народні прикмети і традиції

Вранці туман – скоро буде потепління;

Вранці іній – до сніжної зими;

Теплий та сонячний день вказує на морозну зиму;

На хвойних майже не видно шишок – буде тепла зима.

Пам’ятні події 8 листопада

1090 рік – митрополит Єфрем освячує Св. Михайлівський собор у Переяславі;

1519 рік – Ернан Кортес прибуває до Теночтітлану;

1620 рік – відбувається битва на Білій Горі поблизу Праги;

1793 рік – Лувр відкривають для публіки;

1867 рік – оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочинається перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині – Національна опера України);

1895 рік – Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;

1909 рік – відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;

1918 рік – у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;

1923 рік – Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;

1927 рік – закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;

1935 рік – у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;

1960 рік – Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;

1975 рік – у Ризі на кораблі «Сторожевой» розпочинається антиурядове повстання;

1988 рік – Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;

1997 рік – у Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;

1999 рік – папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідує Грузію;

2016 рік – Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;

2020 рік – взяття Шуші азербайджанськими військами.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.