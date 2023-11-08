8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні краще утриматися від сварок, лихослів'я
8 листопада, Всесвітній день піаніста, Міжнародний день патології, Всесвітній день без Wi-Fi та Всесвітній день містобудування (урбанізму). Віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
Всесвітній день піаніста
Всесвітній день піаніста (World Pianist Day) відзначається 8 листопада. Це свято музики, симфонії таланту й відданості справі, день вшанування видатних досягнень піаністів по всьому світу. Від класичних маестро до сучасних джазових віртуозів, цей день відзначає емоційний резонанс і технічну майстерність, які піаністи привносять у світ музики.
Історія фортепіано та його виконавців багата і різноманітна. Сучасні класичні піаністи можуть зосередитися на виконанні, записі та викладанні, в той час, як їхні колеги у 19 столітті також були відомі як композитори та транскриптори. Такі майстри, як Моцарт, Бетховен і Шопен пам’ятають за їхню подвійну роль композиторів і піаністів, тоді як джазові піаністи, такі як Дюк Еллінгтон і Телоніус Монк, прославилися своїми імпровізаційними навичками.
Міжнародний день патології
У другу середу листопада у світі відзначається Міжнародний день патології (International Pathology Day).
Подія International Pathology Day була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я. Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.
Всесвітній день без Wi-Fi
8 листопада мешканці різних країн відзначають Всесвітній день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi).
Відзначати свято запропонувала у 2016 році Міжнародна федерація захисників довкілля FAI, що зареєстрована у Венесуелі. Цей день дозволяє користувачам безпровідних технологій зробити фізичне, розумове, емоційне «перезавантаження». Wi-Fi як інноваційна технологія була розроблена у 1999 році компаніями Nokia та Aironet, потім викуплена Cisco. Створений альянс корпорацій отримав назву WECA та зареєстрував новий спосіб передачі даних Wi-Fi.
Всесвітній день містобудування (урбанізму)
Щорічно 8 листопада весь світ відзначає День містобудування (урбанізму) (World Urbanism Day), який вигадали задля привернення уваги до урбанізму та розвитку міської інфраструктури.
Пропозицію щодо введення такої події вперше зробив у 40-х роках Карлос Марія делла Паолера – професор університету Буенос-Айреса. Вже в 1949 році розпочалося святкування Всесвітнього дня містобудування.
Яке сьогодні релігійне свято
8 листопада в церковному календарі – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Свято встановив Лаодикійський собор у IV столітті. Дату обрали не випадково. Адже листопад є дев'ятим місяцем від початку року за старими традиціями (починався в березні). А число «дев'ять» символізує ангельські чини. Восьме число (дата) вказує на «восьмий день», в який за церковними переказами повинен відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.
У Писанні архангел Михаїл часто повстає у образі «князя», «вождя воїнства Господа». Його зображували як борця проти безбожжя та диявола.
Що не можна робити цього дня
- Заборонялося мити голову, бо вважається, що так ви «змиєте» весь розум.
- Не дозволяється робити будь-яку роботу в корисних цілях.
- Краще утриматися від сварок, лихослів'я.
Народні прикмети і традиції
- Вранці туман – скоро буде потепління;
- Вранці іній – до сніжної зими;
- Теплий та сонячний день вказує на морозну зиму;
- На хвойних майже не видно шишок – буде тепла зима.
Пам’ятні події 8 листопада
- 1090 рік – митрополит Єфрем освячує Св. Михайлівський собор у Переяславі;
- 1519 рік – Ернан Кортес прибуває до Теночтітлану;
- 1620 рік – відбувається битва на Білій Горі поблизу Праги;
- 1793 рік – Лувр відкривають для публіки;
- 1867 рік – оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочинається перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині – Національна опера України);
- 1895 рік – Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;
- 1909 рік – відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;
- 1918 рік – у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;
- 1923 рік – Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;
- 1927 рік – закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;
- 1935 рік – у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;
- 1960 рік – Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;
- 1975 рік – у Ризі на кораблі «Сторожевой» розпочинається антиурядове повстання;
- 1988 рік – Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;
- 1997 рік – у Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;
- 1999 рік – папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідує Грузію;
- 2016 рік – Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;
- 2020 рік – взяття Шуші азербайджанськими військами.
Іменини
День ангела сьогодні святкують Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.
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