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8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Діана Гасюк
glavcom.ua
8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 листопада – Всесвітній день піаніста
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще утриматися від сварок, лихослів'я

 8 листопада, Всесвітній день піаніста, Міжнародний день патології, Всесвітній день без Wi-Fi та Всесвітній день містобудування (урбанізму). Віряни святкують Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.

Всесвітній день піаніста

8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1

Всесвітній день піаніста (World Pianist Day) відзначається 8 листопада. Це свято музики, симфонії таланту й відданості справі, день вшанування видатних досягнень піаністів по всьому світу. Від класичних маестро до сучасних джазових віртуозів, цей день відзначає емоційний резонанс і технічну майстерність, які піаністи привносять у світ музики.

Історія фортепіано та його виконавців багата і різноманітна. Сучасні класичні піаністи можуть зосередитися на виконанні, записі та викладанні, в той час, як їхні колеги у 19 столітті також були відомі як композитори та транскриптори. Такі майстри, як Моцарт, Бетховен і Шопен пам’ятають за їхню подвійну роль композиторів і піаністів, тоді як джазові піаністи, такі як Дюк Еллінгтон і Телоніус Монк, прославилися своїми імпровізаційними навичками.

Міжнародний день патології

8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2

У другу середу листопада у світі відзначається Міжнародний день патології (International Pathology Day).

Подія International Pathology Day була запроваджена у 2014 році Королівським коледжем патологів RCPath з метою відзначити вклад працівників патологічних та лабораторних медичних служб у вирішенні глобальних питань охорони здоров’я. Робота медичних працівників у галузі патології спрямована також на покращення результатів щодо здоров’я людського суспільства.

Всесвітній день без Wi-Fi

8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3

8 листопада мешканці різних країн відзначають Всесвітній день без Wi-Fi (World Day Without Wi-Fi).

Відзначати свято запропонувала у 2016 році Міжнародна федерація захисників довкілля FAI, що зареєстрована у Венесуелі. Цей день дозволяє користувачам безпровідних технологій зробити фізичне, розумове, емоційне «перезавантаження». Wi-Fi як інноваційна технологія була розроблена у 1999 році компаніями Nokia та Aironet, потім викуплена Cisco. Створений альянс корпорацій отримав назву WECA та зареєстрував новий спосіб передачі даних Wi-Fi. 

Всесвітній день містобудування (урбанізму)

8 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 4

Щорічно 8 листопада весь світ відзначає День містобудування (урбанізму) (World Urbanism Day), який вигадали задля привернення уваги до урбанізму та розвитку міської інфраструктури.

Пропозицію щодо введення такої події  вперше зробив у 40-х роках Карлос Марія делла Паолера – професор університету Буенос-Айреса. Вже в 1949 році розпочалося святкування Всесвітнього дня містобудування.

Яке сьогодні релігійне свято

8 листопада в церковному календарі – Собор Архістратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних. Свято встановив Лаодикійський собор у IV столітті. Дату обрали не випадково. Адже листопад є дев'ятим місяцем від початку року за старими традиціями (починався в березні). А число «дев'ять» символізує ангельські чини. Восьме число (дата) вказує на «восьмий день», в який за церковними переказами повинен відбутися Собор усіх сил Небесних під час Страшного суду.

 У Писанні архангел Михаїл часто повстає у образі «князя», «вождя воїнства Господа». Його зображували як борця проти безбожжя та диявола.

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Що не можна робити цього дня

  • Заборонялося мити голову, бо вважається, що так ви «змиєте» весь розум.
  • Не дозволяється робити будь-яку роботу в корисних цілях.
  • Краще утриматися від сварок, лихослів'я.

Народні прикмети і традиції

  • Вранці туман – скоро буде потепління;
  • Вранці іній – до сніжної зими;
  • Теплий та сонячний день вказує на морозну зиму;
  • На хвойних майже не видно шишок – буде тепла зима.

Пам’ятні події 8 листопада

  • 1090 рік – митрополит Єфрем освячує Св. Михайлівський собор у Переяславі;
  • 1519 рік – Ернан Кортес прибуває до Теночтітлану;
  • 1620 рік – відбувається битва на Білій Горі поблизу Праги;
  • 1793 рік – Лувр відкривають для публіки;
  • 1867 рік – оперою Олексія Верстовського «Аскольдова могила» розпочинається перший сезон постійний оперний театр у Києві (нині – Національна опера України);
  • 1895 рік – Вільгельм Конрад Рентген винаходить X-промені під час дослідів з електрикою;
  • 1909 рік – відбуваються установчі збори членів Київського товариства повітроплавання;
  • 1918 рік – у Пряшові закарпатські українці створюють Руську Народну Раду;
  • 1923 рік – Гітлер здійснює невдалу спробу путчу в Мюнхені;
  • 1927 рік – закладають Дніпровську гідроелектростанцію потужністю 650 тис. кінських сил;
  • 1935 рік – у Чернігові відкривають Літературно-меморіальний музей М. М. Коцюбинського;
  • 1960 рік – Джон Ф. Кеннеді стає 35-м президентом США;
  • 1975 рік – у Ризі на кораблі «Сторожевой» розпочинається антиурядове повстання;
  • 1988 рік – Джордж Герберт Вокер Буш стає 41-м президентом США;
  • 1997 рік – у Львові відкривають пам'ятник жертвам комуністичних злочинів;
  • 1999 рік – папа Римський Іван Павло II вперше в історії папства відвідує Грузію;
  • 2016 рік – Дональд Трамп стає 45-м президентом США, перемігши Гілларі Клінтон;
  • 2020 рік – взяття Шуші азербайджанськими військами.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Павло, Михайло, Гаврило, Марфа.

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