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    Дослідження. Високі зарплати і комфортне життя в українських містах – це міф

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    <span>У містах є чимало проблем із безробіттям, люди не знають, як себе реалізувати</span> - Дослідження. Високі зарплати і комфортне життя в українських містах – це міф
    У містах є чимало проблем із безробіттям, люди не знають, як себе реалізувати
    Фото: вільні джерела

    Коронавірус і карантинні обмеження найбільше зачепив містян — «Ла Страда-Україна»

    Пандемія Covid-19 та жорсткі карантинні обмеження найбільше вплинули на жителів міст, які тепер активно шукають заробіток на чужині. До такого висновку прийшли експерти громадської організації «Ла Страда-Україна» за результатами свого опитування.

    Як зазначила директорка департаменту Національних гарячих ліній та соціальної допомоги ГО «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк, організації тепер доводиться спілкуватися з людьми, які проживають у містах. Таких тепер – 71%.

    «Під час попередніх досліджень ми здебільшого мали справу з жителями сільської місцевості. Такий показник вщент розбиває міф про те, нібито в містах прекрасне життя, люди отримують нормальну зарплату й комфортно почуваються. Насправді цей моніторинг показав, що в містах також є чимало проблем із безробіттям, люди не знають, як себе реалізувати у зв’язку з цим. Це спонукає містяни активно виїжджати за кордон», –  сказала вона.

    Громадська організація «Ла Страда-Україна» оприлюднила результати свого опитування щодо виявлення ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми в умовах поширення пандемії Covid-19. Його провели в межах проєкту, який реалізується в співпраці з Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії.

    Дослідження відбувалося двома методами: телефонними консультаціями та онлайновим анкетуванням. Для моніторингу відібрали та опрацювали 100 анкет.

    Детальніше читайте тут: «Кількість медиків, охочих виїхати за кордон на заробітки, вражає»
    Теги: зарплата робота місто Альона Кривуляк
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