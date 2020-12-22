Дослідження: українців все менше цікавить робота у Росії

Українці не хочуть працювати в РФ через воєнні дії на сході нашої країни

Українці не хочуть працювати в РФ через воєнні дії на сході нашої країни

Українці найбільше хочуть працювати в Польщі, Німеччини та Туреччині – «Ла Страда-Україна»

У серпні-листопаді 2020 року українці найбільше прагнули знайти роботу в Польщі, Німеччини та Туреччині. Такі дані за результатами нового опитування оприлюднила директорка департаменту Національних гарячих ліній та соціальної допомоги ГО «Ла Страда-Україна» Альона Кривуляк.

Польща завжди була привабливою для українських заробітчан. Проте наразі поляки частіше порушують права наших громадян.

«Партнерська організація «Ла Страда-Польща» повідомляє, що щодня на їхню гарячу лінію звертаються українці, які інформують про проблеми в стосунках із польськими роботодавцями. Скаржаться на те, що їм недоплачують, що працюють понаднормово, що мешкають у непристосованих для цього умовах, не отримують відповідного харчування», – сказала вона.

Також Кривуляк додала, що наразі наших медиків приваблює Німеччина, де пропонують доволі високі заробітки.

Топовою для українців залишається й Туреччина, адже в період пандемії вона не створювала жодних перешкод для українських туристів. Їм не треба було здавати тести на коронавірус, проходити два тижні самоізоляції, і це приваблювало наших людей.

За словами Кривуляк, багато українців уже не розглядають для працевлаштування Російську Федерацію. Серед причин – воєнні дії на сході нашої країни, активним учасником яких є російська сторона. До того ж Росія одна з останніх відреагувала на пандемію коронавірусу, отримавши дуже негативні наслідки від запізнілого запровадження обмежувальних заходів. Тож багато українців відмовилися від планів там працювати.

Громадська організація «Ла Страда-Україна» оприлюднила результати свого опитування щодо виявлення ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми в умовах поширення пандемії Covid-19. Його провели в межах проєкту, який реалізується в співпраці з Міжнародною організацією з міграції за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Норвегії.

Дослідження відбувалося двома методами: телефонними консультаціями та онлайновим анкетуванням. Для моніторингу відібрали та опрацювали 100 анкет.