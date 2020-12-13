Робота для українських заробітчан: яких фахівців чекають в Чехії
На яку роботу кличуть українців в Чехії
Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавірусу і карантинних обмежень.
Найчастіше українцям пропонують роботу на заводі, також попитом користуються водії. Про це повідомили аналітики Jooble.
Яку роботу пропонують українцям в Чехії:
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робочі на завод;
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будівельники;
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Водії категорії С, Е;
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зварювальники;
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монтажники.
Яку роботу шукають українців в Чехії:
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різноробочі;
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зварювальник;
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покоївка;
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електрик;
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водій-далекобійник.
Відзначимо, через карантин і пандемії багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності низка країн відкрила вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна – Польща.
Джерело: Обозреватель