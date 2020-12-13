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    Економіка та фінанси

    Робота для українських заробітчан: яких фахівців чекають в Чехії

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    Робота для українських заробітчан: яких фахівців чекають в Чехії

    На яку роботу кличуть українців в Чехії

    Чехія залишається однією з найпопулярніших серед українців країн для роботи поряд з Польщею та Німеччиною. В цілому активність в пошуку роботи в Чехії знизилася на 17% в порівнянні з минулим роком через пандемію коронавірусу і карантинних обмежень.

    Найчастіше українцям пропонують роботу на заводі, також попитом користуються водії. Про це повідомили аналітики Jooble

    Яку роботу пропонують українцям в Чехії:

    • робочі на завод;

    • будівельники;

    • Водії категорії С, Е;

    • зварювальники;

    • монтажники.

    Яку роботу шукають українців в Чехії:

    • різноробочі;

    • зварювальник;

    • покоївка;

    • електрик;

    • водій-далекобійник.

    Відзначимо, через карантин і пандемії багато українських заробітчан повернулися в Україну. При цьому після відновлення економічної діяльності низка країн відкрила вакансії для співробітників з інших країн, в тому числі і України. Традиційно найбільш затребувана серед трудових мігрантів країна – Польща.

     Читайте також: Уряд готує законопроєкт щодо індексації пенсій для чотирьох мільйонів українців

    Джерело: Обозреватель

    Теги: Чехія праця заробітчани
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