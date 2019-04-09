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    Другий день у Польщі страйкують вчителі

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    Другий день у Польщі страйкують вчителі

    Страйкарі приходять на роботу у школи чи дошкільні заклади, але утримуються від службових обов’язків

    У Польщі у вівторок другий день продовжується безстроковий страйк вчителів.

    Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на агентство PAP.

    Страйкарі приходять на роботу у школи чи дошкільні заклади, але утримуються від службових обов’язків.

    Страйк розпочався у понеділок. В ньому беруть участь члени Профспілки польських учителів і Форуму профспілок. Також до нього приєдналися окремі вчителі з профспілки «Солідарність» та педагоги, що не належать до жодної з профспілок.

    Напередодні заступник міністра освіти Мачей Копець повідомив, що страйком охоплені, 48,5% шкіл.

    Страйк такого масштабу є безпрецедентним для Польщі і становить істотну проблему для керівної партії «Право і справедливість». Якщо страйк затягнеться, він вплине на шкільні екзамени  і може вплинути на результат виборчої кампанії до Європарламенту.

    Нагадаємо, 1 квітня польський уряд не зміг домовитися з вчителями про скасування страйку.

    Як відомо, у Польщі 79,5% шкіл та дитячих садків мають намір брати участь у безстроковому страйку 8 квітня.

    Дата протесту припадає на початок іспитів у школах - 10, 11, 12, 15, 16 і 17 квітня, а також 6 травня.

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