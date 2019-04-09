500 доларів – не гроші! Чому польські вчителі вийшли на страйк сусіди

Безстроковий протест вчителів у Польщі розпочався якраз перед проведенням ключових екзаменів для молодших та середніх класів Фото: EPA/UPG

Чи можна прожити у Польщі за 15 тисяч гривень?

Тисячі шкіл та дитячих садочків у Польщі вчора не відкрили свої двері. Педагоги вдались до протесту через низький рівень заробітної плати.

Журналіст Малгожата Зубік із кризового штабу Варшавської мерії повідомила, що міська система, яка моніторить ситуацію у школах, показала: більшість шкіл у понеділок виявились порожніми

Майже 80% навчальних закладів оголосили про готовність долучитися до безстрокового протесту. В школах або не проводяться уроки, або їхні двері взагалі зачинені для учнів. У Варшаві страйкують 8328 вчителів з понад 10 тис. У Гданську 3958 з 7645. В одному з ліцеїв Ряшева до страйку не приєдналися тільки два вчителі, повідомляє Wyborcza.pl.

«Батькам повідомили про страйк. Ми зробили це усно, електронною поштою та завдяки інформаційним стендам. Від них не було спротиву. Ми сказали, що всі учні можуть прийти до школи, і ми потурбуємося про них», - говорить викладач початкової школи №4 місті Сулейовек поблизу Варшави Йоанна Зисковська.

Польський уряд, включно з міністром освіти Анною Залевською та міністром у справах сім’ї, праці та соціальної політики Ельжбетою Рафальською, вже кілька тижнів намагались домовитись про врегулювання конфлікту з трьома профспілками, що представляють інтереси педагогів Польщі.

Останні переговори в неділю ввечері показали, що на угоду з урядом готова піти лише профспілка «Солідарність», представники якої вимагають підвищити зарплату вчителям на 650 злотих ($170) цього року, та ще на 15% наступного року. Інші дві профспілки наполягають на проведенні безстрокового страйку, аж доки влада не погодиться на підвищення зарплати на тисячу злотих ($262) вже цього року, інформує Radio Poland.

Екзамени під загрозою

Безстроковий протест розпочався якраз перед проведенням ключових екзаменів для молодших та середніх класів. Тож уряд наполягає на проведенні цих екзаменів попри будь-які спори та страйки.

«Нехай учні не відчувають наслідків через суперечки дорослих. Батьки і вчителі повинні дбати про своїх дітей разом і в повній гармонії. Ситуація, коли діти, які відвідують дитячі садки та школи, не забезпечені турботою, серйозно підриває довіру громадян до інституту школи і ставить під сумнів авторитет вчителів в очах дітей і батьків. Як відчувають себе учні, котрі скоро мають писати іспити? Я апелюю до вашої професійної етики та звичайної людської емпатії: місце вчителя – з дитиною та учнем», – звернулася до вчителів куратор освіти Малопольщі Барбара Новак.

Під час термінової прес-конференції віце-міністр освіти Мачей Копєц запевнив, що екзамени будуть неодмінно проведені в установлені дати. І за необхідності буде створена база людей, які можуть працювати в екзаменаційній комісії, рішення про наймання яких ухвалюватимуть директори шкіл.

«Я не вірю, що це може статися, але якщо у якійсь варшавській школі не буде вистачати викладача в екзаменаційній комісії, я сам був би радий повернутися до школи на час іспиту (у минулому Мачей Копєц працював вчителем – «Главком»)», – говорить віце-міністр.

Скільки платять польським вчителям

У Польщі досить складна система зарплат в освіті. Працівники розпочинають роботу у статусі вчителя-стажера і кілька років працюють під наглядом колег, за що отримують зарплату близько 1751 злотих ($459). За кілька років, після складання іспиту, стають вчителем за контрактом із заробітною платою від 1798 злотих ($470). І лише згодом можуть претендувати на посаду штатного вчителя, винагорода якого становить приблизно 2033 злотих ($532). Найвищий рівень — дипломований вчитель, який отримує мінімум 2377 злотих на місяць ($622), повідомляють Radiozet.pl.

За даними Business Insider, Польща увійшла до десятки країн, де вчителям платять найменше. Порівнюючи заробітну плату вчителів молодших класів, журналісти виявили, що Польща займає третє місце в антирейтингу і менше платять вчителям лише в Словаччині та Чехії.

Проте польські вчителі працюють близько 18 годин на тиждень. Викладати понад 27 годин на тиждень взагалі заборонено. Тобто часу на уроки вони витрачають набагато менше, ніж їхні європейські колеги.

Вчителі у Польщі також отримують надбавки до зазначеного вище окладу. Це може бути премія, встановлена за підсумками року, державна допомога, тринадцята зарплата у січні.

Окрім цього провінційним вчителям часто, як повідомляє Освіторія, надають тимчасове житло, знижки на проїзд та навіть талони на продукти у супермаркетах.

«Треба ліквідувати всі ці пільги так само, як і річні повністю оплачувані відпустки на покращення здоров’я, які надаються після семи років праці, тричі за увесь час роботи», – закликає журналістка Gazeta Wyborcza Домініка Вєловєйська.

Тисячі шкіл та дитячих садочків у Польщі не відкрили свої двері. Педагоги вдались до протесту через низький рівень заробітної плати.Фото: EPA/UPG

Вчительський труд в Україні

Для порівняння, заробітна плата вчителя без категорії в Україні становить 6303 грн ($236), зарплата вчителя першої категорії складає 8301 грн ($310), учителя вищої категорії відповідно складає 8849 грн ($331).

Водночас українські вчителі можуть мати на тиждень до 40 годин уроків, відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю України (КЗпП).

Тож навіть під час підвищення мінімальної вчительської заробітної плати до 6,9 тис. грн, згідно з проектом державного бюджету на 2019 рік, наші вчителі отримуватимуть удвічі менше незадоволених польських колег.

Анастасія Романова, «Главком»