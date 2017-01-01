Другокласника, який тероризував всю школу, забрали до реабілітаційного центру

Рішення про вилучення дитини прийняла спеціальна комісія

Восьмирічного хлопчика Артура, який тероризував столичну школу, забрали у батька. Про це повідомляє «ТСН». [READ_MORE] За хлопчиком прийшли соціальні працівники і відвезли його в реабілітаційний центр. Рішення про вилучення дитини прийняла спеціальна комісія. Перевести в іншу школу Артура не можуть. «Це настільки складна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Рішення про вилучення дитини прийняла спеціальна комісія

Восьмирічного хлопчика Артура, який тероризував столичну школу, забрали у батька. Про це повідомляє «ТСН».

За хлопчиком прийшли соціальні працівники і відвезли його в реабілітаційний центр. Рішення про вилучення дитини прийняла спеціальна комісія. Перевести в іншу школу Артура не можуть.

«Це настільки складна ситуація, і ми ходимо по замкнутому колу. На сьогодні ми не можемо за законом перевести його в іншу школу і це не вирішить проблему - він прийде в інший колектив і будуть ті ж проблеми», - заявила заступник голови Деснянської райдержадміністрації в Києві Ірина Олексієнко.

Раніше повідомлялося, що в школі №247 Деснянського району Києва цілий клас бойкотує уроки. Так батьки учнів 2-Б класу протестують проти восьмирічного хлопчика, який протягом півтора року тероризує школярів і навіть вчителів.

Читайте також: Стоп шкільний терор. Як зупинити дитяче насилля (дослідження)