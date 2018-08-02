Другу добу українські туристи не можуть вилетіти з Італії до Одеси



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YanAir повідомила про технічні проблеми

Авіакомпанія YanAir повідомила про технічні проблеми, у зв'язку з чим вдруге перенесено виліт до Одеси

Дві доби українські туристи не можуть вилетіти з італійського Реміні до Одеси. Авіарейс ANR5992, який 1 серпня мала виконати компанія YanAir, перенесено на 3 серпня, повідомляє туроператор Join Up.

Зазначається, що також перенесено день вильоту рейсу ANR5991 у зворотному напрямку - Одеса-Ріміні. Зазначається, що рейси відкладені через технічні проблеми, про які повідомили в авіакомпанії

«Вивізний рейс для туристів Join Up з Ріміні до Одеси запланований на 3 серпня. На час затримки рейсу ANR5992 туроператор надав туристам проживання з харчуванням в готелях на курортах Ріміні і Річчоне і забезпечить трансфер з готелів до нового часу вильоту», - зазначили в прес-службі туроператора.

Також Join Up вирішив скоротити напрямок Одеса-Ріміні, аби знизити навантаження на партнерські авіакомпанії. Туристи можуть перебронювати напрямок по скасованих турах місце і дату вильоту. Якщо ж туристи відмовляться від туру, їм компенсують 100% вартості путівки.

«Туристам рейсу ANR5991 з Одеси компанія також запропонувала варіант вильоту до Ріміні з Києва 8 серпня», - повідомив туроператор.