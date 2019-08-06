Дружина обвинуваченого у держзраді Без’язикова розповіла в суді про секретний обмін



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Іван Без’язиков з дружиною Маргаритою Фото: Уніан

За словами Безʼязикової, працівники СБУ заборонили їй розголошувати деталі обміну і наказали посилатися на секретну спецоперацію

Шевченківський суд Києва заслухав свідчення і почав допит дружини Івана Без’язикова, обвинуваченого у державній зраді.

Про це повідомляє «Судовий репортер».

Маргарита Без’язикова повідомила суду, що бойовики погодилися обміняти її чоловіка на двох жінок, одну з яких утримували у Львівській області, другу - у Краматорську на Донеччині.

За словами Безʼязикової, працівники СБУ заборонили їй розголошувати деталі обміну і наказали посилатися на секретну спецоперацію, проведену за участю СБУ і тодішнього президента Петра Порошенка.

«Щоб я нічого зайвого не сказала, що я маю подякувати Службі безпеки і президенту. Що за участі президента це відбувалося нібито – сказати це мала журналістам… Я не могла сказати, що був якийсь обмін», - розповіла Маргарита Без'язикова.

Вона додала, що після зустрічі з Порошенком подружжя Без’язикових також зустрілося з головою СБУ Василем Грицаком.

Суд закінчить допит у наступному засіданні. Також адвокат попросив виписати повістки ще на низку свідків. Зараз у справі триває допит свідків захисту. Докази обвинувачення вже досліджені.

Нагадаємо, 12 грудня 2016 року Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з «ДНР».

За даними СБУ, військовий розвідник, полковник ЗСУ, звільнений з полону бойовиків влітку 2016 року, Іван Без'язиков мав посвідчення, підписане ватажком «ДНР» Олександром Захарченком.