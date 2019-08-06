  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дружина обвинуваченого у держзраді Без’язикова розповіла в суді про секретний обмін

    • Розсилка
    <span>Іван Без&rsquo;язиков з дружиною Маргаритою</span> - Дружина обвинуваченого у держзраді Без’язикова розповіла в суді про секретний обмін
    Іван Без’язиков з дружиною Маргаритою
    Фото: Уніан

    За словами Безʼязикової, працівники СБУ заборонили їй розголошувати деталі обміну і наказали посилатися на секретну спецоперацію

    Шевченківський суд Києва заслухав свідчення і почав допит дружини Івана Без’язикова, обвинуваченого у державній зраді.

    Про це повідомляє «Судовий репортер».

    Маргарита Без’язикова повідомила суду, що бойовики погодилися обміняти її чоловіка на двох жінок, одну з яких утримували у Львівській області, другу - у Краматорську на Донеччині.

    За словами Безʼязикової, працівники СБУ заборонили їй розголошувати деталі обміну і наказали посилатися на секретну спецоперацію, проведену за участю СБУ і тодішнього президента Петра Порошенка.

    «Щоб я нічого зайвого не сказала, що я маю подякувати Службі безпеки і президенту. Що за участі президента це відбувалося нібито – сказати це мала журналістам… Я не могла сказати, що був якийсь обмін», - розповіла Маргарита Без'язикова.

    Вона додала, що після зустрічі з Порошенком подружжя Без’язикових також зустрілося з головою СБУ Василем Грицаком.

    Суд закінчить допит у наступному засіданні. Також адвокат попросив виписати повістки ще на низку свідків. Зараз у справі триває допит свідків захисту. Докази обвинувачення вже досліджені.

    Нагадаємо, 12 грудня 2016 року Івана Без'язикова затримали за підозрою у співпраці з «ДНР».

    За даними СБУ, військовий розвідник, полковник ЗСУ, звільнений з полону бойовиків влітку 2016 року, Іван Без'язиков мав посвідчення, підписане ватажком «ДНР» Олександром Захарченком.

    Читайте також
    Петро Порошенко СБУ суд кримінал ДНР ЗСУ Василь Грицак адвокат обмін полоненими допит дружина державна зрада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ