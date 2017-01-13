Дружина радника Корчак задекларувала елітну автівку, коштовності та шуби

Наталія Карпушина є дружиною Сергія Карпушина – замначальника управління у складі центрального апарату СБУ та радником керівника НАЗК

Головний держподатковий інспектор ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у Києві Наталія Карпушина перед звільненням задекларувала коштовності, автівки, майно, а також майже 2 мільйони гривень. При цьому її доходи з наявних декларацій досить скромні: 103 тис грн – у 2013 році і 6 тис грн – «декретні» за 2016 рік. Про це свідчать



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Наталія Карпушина є дружиною Сергія Карпушина – замначальника управління у складі центрального апарату СБУ та радником керівника НАЗК

Головний держподатковий інспектор ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у Києві Наталія Карпушина перед звільненням задекларувала коштовності, автівки, майно, а також майже 2 мільйони гривень. При цьому її доходи з наявних декларацій досить скромні: 103 тис грн – у 2013 році і 6 тис грн – «декретні» за 2016 рік. Про це свідчать дані її декларацій.

Карпушина задекларувала $47 тис, 700 тис. грн, годинники Ulyss Nardin, Rolex, Audemars Piguet, сережки та каблучки з дорогоцінного металу та каміння, шуби, а також автівку Mercedes-benz E350 2012 року. Станом на грудень 2017 мінімальна ціна таких автівок становить 0,5 млн грн. Однак Наталія Карпушина у своїй декларації за 2016 рік, перед звільненням вказала, що придбала авто в лютому 2016 за 100 тис. грн.

Наталія Карпушина є співзасновницею ТОВ «Прокар», яке займається роздрібною торгівлею пальним. Партнеркою Карпушиної виступає киянка Юлія Прокопенко.

У квітні 2016-го податкова закінчила перевірку Карпушиної, передбачену законом «Про очищення влади». З урахуванням письмових пояснень чиновниці, перевіряючі дійшли висновку, що доходи отримані Карпушиною із законних джерел.

Як свідчить декларація чиновниці за 2013 рік, Наталія Карпушина є дружиною Сергія Карпушина – замначальника управління у складі центрального апарату СБУ. Сергій Карпушин фігурує у спискахлюдей, яким міністр внутрішніх справ Арсен Аваков дарував зброю – сбушнику перепав Walter P99 AS.

Також Карпушин фігурував як радник очільниці НАЗК Наталії Корчак у свідченнях керівника департаменту фінконтролю НАЗК Ганни Соломатіної.

Соломатіна заявила, що працівниками НАЗК було зібрано інформацію про фальсифікацію документів у НАЗК та повний контроль агентства Адміністрацією Президента. Цю інформацію відправили до Генеральної прокуратури. Однак документи повернулися з ГПУ до НАЗК.

«Саме Карпушин приніс назад пакет з документами про зловживання у НАЗК, який мій колега відвіз на Різницьку. Повернув незареєстрованим і сказав: не лізьте», – заявила Ганна Соломатіна.

Декларації Карпушиної на сайті НАЗК за 2014 та 2015 рік відсутні. А в декларації дфсниці за 2016 рік Сергій Карпушин уже відсутній. Утім, інформації про розлучення подружжя, яке має двох дітей, а тому мало б розлучатися через суд, реєстр теж не містить.

Станом на 2016 рік Наталія Карпушина значиться здобувачем кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ. Сергій Карпушин у цій же академії 2016 захищав дисертацію.

У 2013 зарплатня Наталії Карпушиної була 103 тис. грн, а її чоловіка – 113 тис. Тоді ж співробітниця ДФС декларувала Mercedes-benz ML 350 2010 року випуску, куплений за 400 тис. грн.

Нагадаємо, 10 листопада 2017 року НАБУ відкрило кримінальне провадження за заявою Ганни Соломатіної та двох її колег із НАЗК – завсектором запобігання та виявлення корупції Вадима Ніколаєва та завсектором внутрішнього аудиту Оксани Дивнич.

Процесуальний нагляд за кримінальним провадженням у справі корупції в НАЗК мала здійснювати Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Очільник САП Назар Холодницький звернувся до генпрокурора Юрія Луценка з проханням забрати справу у НАБУ через конфлікт інтересів.

28 листопада матеріали кримінального провадження у справі за заявою Соломатіної були передані з НАБУ до СБУ. Одним із наслідків передачі справи до СБУ стало зняття охорони з Соломатіної