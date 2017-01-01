ДТП на Волині: загинула людина, ще шестеро постраждали
- Сьогодні, 09:50
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Шістьох людей госпіталізовано до Луцької центральної міської клінічної лікарні
На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» вчора ввечері зіткнулися автомобілі BMW та «ВАЗ». Внаслідок ДТП загинула людина, ще шістьох госпіталізували до лікарні.
Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області.
У понеділок, 4 грудня о 19:40 на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селі Струмівка, Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися автомобілі «БМВ» та «ВАЗ».
Внаслідок ДТП одна людина загинула та 6-ро госпіталізовано до Луцької центральної міської клінічної лікарні. До ліквідації наслідків пригоди залучались співробітники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та Аварійно-рятувальної частини, які демонтували понівечені елементи автомобілів і вивільнили з-під уламків двох людей.