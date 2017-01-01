ДТП на Волині: загинула людина, ще шестеро постраждали

Шістьох людей госпіталізовано до Луцької центральної міської клінічної лікарні

На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» вчора ввечері зіткнулися автомобілі BMW та «ВАЗ». Внаслідок ДТП загинула людина, ще шістьох госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області. У понеділок, 4 грудня о 19:40 на автодорозі