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    ДТП на Волині: загинула людина, ще шестеро постраждали

    Шістьох людей госпіталізовано до Луцької центральної міської клінічної лікарні
    На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» вчора ввечері зіткнулися автомобілі BMW та «ВАЗ». Внаслідок ДТП загинула людина, ще шістьох госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області. У понеділок, 4 грудня о 19:40 на автодорозі
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    Шістьох людей госпіталізовано до Луцької центральної міської клінічної лікарні

    На автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» вчора ввечері зіткнулися автомобілі BMW та «ВАЗ». Внаслідок ДТП загинула людина, ще шістьох госпіталізували до лікарні.

    Про це повідомили у Держслужбі з питань надзвичайних ситуацій у Волинській області.

    У понеділок, 4 грудня о 19:40 на автодорозі «Устилуг-Луцьк-Рівне» у селі Струмівка, Луцького району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої зіткнулися автомобілі «БМВ» та «ВАЗ». 

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    ДТП на Волині: загинула людина, ще шестеро постраждали
    ДТП на Волині: загинула людина, ще шестеро постраждали

    Внаслідок ДТП одна людина загинула та 6-ро госпіталізовано до Луцької центральної міської клінічної лікарні. До ліквідації наслідків пригоди залучались співробітники 1-ої Державної пожежно-рятувальної частини міста Луцька та Аварійно-рятувальної частини, які демонтували понівечені елементи автомобілів і вивільнили з-під уламків двох людей.

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