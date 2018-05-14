ДТП у Білорусі: двоє українських дітей перебувають в реанімації

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Ще четверо дітей, постраждалих в аварії автобуса, перебувають на лікуванні у білоруському місті Каменці

Двоє дітей, які потрапили уранці 13 травня у ДТП в Білорусі, перебувають в реанімації, однак у стабільному стані.

Про це повідомили «Радіо Свобода» в обласній клінічній лікарні Бреста.

Лікарі не розкрили подробиць стану дітей та поінформували, що «з пресою офіційно спілкуватися буде адміністрація лікарні у понеділок», адже у неділю, 13 травня, було «багато роботи».

Ще четверо дітей, постраждалих в аварії автобуса, перебувають на лікуванні у білоруському місті Каменці. У них різні травми та переломи. Їх відвідав український консул із міста Брест.

Як повідомлялося, у Кам'янецькому районі Білорусі на трасі «Кам’янець-Шерешово-Свіслоч» близько 7:00 13 травня діти з української футбольної команди потрапили в ДТП. Одна дитина загинула, ще шістьох з травмами госпіталізували. За попередньою інформацією, водій за кермом автомобіля «Рено Мастер» скоїв попутне зіткнення з навантажувачем під керуванням місцевого жителя.

Нагадаємо, 7 травня в Румунії на трасі Бреїла - Галац автобус з українськими громадянами потрапив у ДТП, в результаті чого щонайменше 9 осіб були доставлені в лікарню.