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    ДТП з поліцейським автомобілем в Сумах: стали відомі подробиці

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    ДТП в Сумах - ДТП з поліцейським автомобілем в Сумах: стали відомі подробиці
    Фото: 0542.ua
    ДТП в Сумах

    Поліцейські їхали на виклик про розбійний напад

    Службовий автомобіль поліції, який потрапив в ДТП у Сумах, з увімкненими проблисковими маячками рухався на виклик про розбійний напад у центрі міста. Про це 20 серпня заявив голова Національної поліції Сергій Князєв.

    «Поліцейські рухались на виклик і потрапили у ДТП. Зіткнулись із автомобілем Audi, який рухався по головній дорозі. Вони були з увімкненими проблисковими маячками, як доповідають, але про це остаточно відповідь дасть авто-технічна експертиза. Як так сталося, що ні один із водіїв не розрахував момент зіткнення - оце і є предмет дослідження кримінальної справи», - повідомив Князєв, якого цитує Департамент комунікації Національної поліції.

    Голова Нацполіції зазначив, що через декілька днів будуть перші результати експертиз.

    За даними поліції, в результаті ДТП постраждала 51-річна жінка-пасажир автомобіля Audi, а також четверо пішоходів: двоє чоловіків і двоє жінок. Вони госпіталізовані з травмами різного ступеню тяжкості. Крім того, тілесні ушкодження отримала жінка-поліцейський, яка несла службу у складі наряду.

    За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, аварія сталася 19 серпня на перехресті вулиць вул. Петропавлівська та вул. Перекопська в Сумах, де зіштовхнулися поліцейський автомобіль та автомобіль Audi під керуванням 33-річного місцевого жителя. Внаслідок зіткнення службовий автомобіль поліції вилетів на тротуар та перекинувся.

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