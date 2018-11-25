Дуда написав листа Порошенку у зв’язку з роковинами Голодомору



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Дуда зазначив, що збереження пам’яті про цей геноцид є попередженням про тоталітарні ідеології, які знищують гідність і права людини

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття і солідарність з народом України у зв’язку з 85-ю річницею Голодомору в Україні 1932-1933 років.

Про це йдеться в листі польського лідера, опублікований канцелярією президента Польщі.

«У ці дні, коли в Україні вшановується пам’ять жертв Великого Голоду 1932-1933 років, хочу передати пану Президенту й українському народові слова нашої дружби і солідарності. Поляки разом з українцями хочуть нагадувати світу про безмежні страждання мільйонів людей, кинутих тоталітарною комуністичною системою на голодну смерть», - йдеться у листі.

Дуда зазначив, що збереження пам’яті про цей геноцид є попередженням про тоталітарні ідеології, які знищують гідність і права людини сьогодні та в майбутньому.

За його словами, думаючи про мільйони жертв голоду, вираженого символічним терміном «Голодомор», що є поєднанням українських слів «голод» і «смерть», варто замислитись, що дійсно означає голодна смерть для людини.

«Щасливішими є вбиті мечем, ніж ті, хто помер від голоду, які гинули у безсиллі через відсутність плодів з полів», — навів цитату з біблійного «Плачу Єремії» президент Польщі.

Дуда підкреслив, що ці слова показують суть звірства та трагізм Голодомору.

«Смерть від голоду позбавляє людину гідності у найвищій мірі, адже вона не в змозі їй протидіяти. Проти меча, принаймні, маємо можливість фізичного захисту, хоч би і безнадійного. Проти голоду залишається тиха агонія», — зазначив він.

Президент Польщі підкреслив, що це був черговий злочин, здійснений владою СРСР, в перед цим — радянською Росією.

«Трагедія мільйонів жертв Голодомору є такою великою тому, що це не викликано природними причинами, але планувалася свідомо і навмисно за наказом Йосипа Сталіна, генерального секретаря Комуністичної партії. Це була ще одна серія злочинів, скоєних владою Радянського Союзу, а раніше радянською Росією. Її характер, проте, був особливим через масштаби втрат заздалегідь української нації. Мета полягала в тому, щоб знищити українську національну ідентичність», — заявив Дуда.

Як зазначається у листі, цей злочин у значній мірі послабив силу українського народу у центрі та на сході України.

Підкреслюється, що з його наслідками, як безпосередніми – смертю мільйонів українців, так і посередніми – полегшеним завданням русифікації, влада незалежної України мусить боротися й донині. Як наголошується, це завдання є дуже складним і додатковим тягарем для країни, яка здійснює величезні зусилля щодо здійснення реформ.

Дуда підкреслив, що злочин Голодомору заслуговує на загальне засудження. Він нагадав, шо в 2006 році Сенат Польщі прийняв резолюцію, в якій висловив солідарність з українською позицією щодо його визнання злочином геноциду.

Президент РП зауважив, шо серед жертв Голодомору були також й поляки.

«Сьогодні поляки спільно з українцями вшановують пам’ять мільйонів жертв, які померли в результаті цього організованого, масового злочину. Ми, поляки та українці, повинні завжди демонструвати таку братерську солідарність щодо пам’яті про всі невинні жертви обох наших народів»,- констатував президент Польщі.

Зазначимо, сьогодні в Україні вшановують пам’ять жертв Голодоморів – мільйонів вбитих українців, знищених тоталітарним комуністичним режимом.