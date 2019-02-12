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    Дутерте пропонує перейменувати Філіппіни

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    <span>Президент Філіппін Родріго Дутерте</span> - Дутерте пропонує перейменувати Філіппіни
    Президент Філіппін Родріго Дутерте
    Фото з відкритих джерел

    Президент Філіппін хоче змінити назву країни на «Махарліку», оскільки це слово з малайської мови. Крім того, Родріго Дутерте пропонує зробити країну федерацією

    Президент Філіппін Родріго Дутерте пропонує змінити назву країни. Про це повідомляє агентство Bloomberg.

    Так, Філіппіни свою назву отримали більше 300 років тому на честь Філіпа ІІ, коли держава була колонією Іспанії.

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    Раніше з пропозицією про перейменування виступав колишній президент країни Фердинанд Маркос. Він пропонував назвати країну «Махарліка», що у перекладі означає «благородство».

    «Маркос мав рацію. Він хотів перейменувати Філіппіни в «Махарліку» тому, що це слово з малайської мови», − сказав Дутерто.

    Крім того, глава Філіппін пропонує зробити країну федерацією. Наразі Філіппіни є унітарною державою.

    Нагадаємо, у грудні 2018 року президент Філіппін Родріго Дутерте заявив про намір продовжити воєнний стан на півдні країни ще на рік.

    Як відомо, навесні 2017 року президент Філіппін Родріго Дутерте ввів воєнний стан на острові Мінданао після того, як там почалися бої між силами безпеки і бойовиками терористичної організації «Ісламська держава».

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