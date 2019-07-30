Два автобуси зіштовхнулися у Гонконзі: 77 постраждалих



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Більшість поранених були доставлені до місцевих лікарень

Унаслідок аварії двох двоповерхових автобусів у Гонконзі постраждало щонайменше 77 людей.

Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

«Щонайменше 77 осіб зазнали поранень у вівторок, коли два двоповерхових автобуси зіштовхнулися на виїзді із тунеля Тай Лам у Гонконзі», - пише Сіньхуа.

Повідомляється, що деякі постраждалі отримали незначні травми, проте більшість поранених були доставлені до місцевих лікарень.

На місце події прибули 15 пожежних розрахунків і 25 карет швидкої допомоги.

Причина ДТП поки невідома.

Нагадаємо, півсотні дітей потрапили до лікарні після того, як два шкільні автобуси, в яких вони пересувалися, потрапили у ДТП на півдні Канади.