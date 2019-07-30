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    Два автобуси зіштовхнулися у Гонконзі: 77 постраждалих

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    Два автобуси зіштовхнулися у Гонконзі: 77 постраждалих

    Більшість поранених були доставлені до місцевих лікарень

    Унаслідок аварії двох двоповерхових автобусів у Гонконзі постраждало щонайменше 77 людей.

    Про це повідомляє агентство Сіньхуа.

    «Щонайменше 77 осіб зазнали поранень у вівторок, коли два двоповерхових автобуси зіштовхнулися на виїзді із тунеля Тай Лам у Гонконзі», - пише Сіньхуа.

    Повідомляється, що деякі постраждалі отримали незначні травми, проте більшість поранених були доставлені до місцевих лікарень.

    На місце події прибули 15 пожежних розрахунків і 25 карет швидкої допомоги.

    Причина ДТП поки невідома.

    Нагадаємо, півсотні дітей потрапили до лікарні після того, як два шкільні автобуси, в яких вони пересувалися, потрапили у ДТП на півдні Канади.

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