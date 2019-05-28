Два високопосадовці ЄС приїхали з візитом в Україну



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Метою візиту високопосадовців ЄС є обговорення відносин між Україною та ЄС після президентських виборів, а також процесу реформ в Україні

27-28 травня Україну відвідають двоє високопосадовців ЄС - Крістіан Даніельссон, генеральний директор Директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів щодо розширення ЄС, та Томас Майр-Гартінг, виконавчий директор з питань Європи та Центральної Азії в Європейській службі зовнішньої дії.

Про це повідомили у прес-службі представництва ЄС в Україні.

«Під час візиту вони зустрінуться з Андрієм Богданом, головою Адміністрації президента, та його заступниками, Вадимом Пристайко та Русланом Рябошапкою. А також з головою Антикорупційного суду Оленою Танасевич, заступником міністра закордонних справ Оленою Зеркаль, представниками громадянського суспільства та лідерами новоутворених політичних партій», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що метою візиту є обговорення відносин між Україною та ЄС після президентських виборів, а також процесу реформ в Україні.

28 травня відбудеться прес-брифінг для ЗМІ, де обидва директори ЄС представлять результати свого візиту.