Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» відправили у ШІЗО

Адвокат Рустем Кямілєв на щомісячній зустрічі громадського Фото: Радіо Свобода

Влада країни-агресора вчиняє тиск на кримських татар

Двох фігурантів першої бахчисарайської групи, обвинувачених у «справі Хізб ут-Тахрір», Енвера Мамутова й Ремзі Меметова, помістили в штрафний ізолятор. Про це повідомив адвокат Рустем Кямілєв, пише Крим.Реалії.

За його словами, Мамутов і Меметов з 24 вересня не виходять із ним на зв’язок.

«Вся справа в тому, що Енвер-ага та Ремзі-ага з 24 вересня не виходять на зв’язок. Коли людина вже етапована в колонію, вона має можливість зателефонувати своїй сім’ї, зв’язатися з родичами. З величезною вірогідністю можу сказати, що, найімовірніше, вони перебувають у штрафному ізоляторі», – каже адвокат.

Як повідомляв «Главком», це не перше потрапляння фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» до штрафного ізолятора. Раніше Зеврі Абсеітов потрапив у штрафний ізолятор відразу після етапування до виправної колонії №1 у селі Кочубеївське Ставропольського краю Росії.