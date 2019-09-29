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    Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» відправили у ШІЗО

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    <span class="tlid-translation translation" lang="uk"><span title="">Адвокат</span> <span title="">Рустем</span> <span title="">Кямілєв</span> <span title="">на</span> <span title="">щомісячній зустрічі</span> <span title="">громадського</span> <span title - Двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» відправили у ШІЗО
    Адвокат Рустем Кямілєв на щомісячній зустрічі громадського
    Фото: Радіо Свобода

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    Двох фігурантів першої бахчисарайської групи, обвинувачених у «справі Хізб ут-Тахрір», Енвера Мамутова й Ремзі Меметова, помістили в штрафний ізолятор. Про це повідомив адвокат Рустем Кямілєв, пише Крим.Реалії.

    За його словами, Мамутов і Меметов з 24 вересня не виходять із ним на зв’язок.

    «Вся справа в тому, що Енвер-ага та Ремзі-ага з 24 вересня не виходять на зв’язок. Коли людина вже етапована в колонію, вона має можливість зателефонувати своїй сім’ї, зв’язатися з родичами. З величезною вірогідністю можу сказати, що, найімовірніше, вони перебувають у штрафному ізоляторі», – каже адвокат.

    Як повідомляв «Главком», це не перше потрапляння фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» до штрафного ізолятора. Раніше Зеврі Абсеітов потрапив у штрафний ізолятор відразу після етапування до виправної колонії №1 у селі Кочубеївське Ставропольського краю Росії.

    Крим адвокат влада
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