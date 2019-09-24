Фігуранту «справи Хізб ут-Тахрір» продовжили термін у штрафному ізоляторі російської колонії



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12 травня 2016 року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках кримських татар, четверо з них звинуватили у тероризмі

Зеврі Абсеітов потрапив у штрафний ізолятор на початку цього місяця

Фігурант першої бахчисарайської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Зеврі Абсеітов потрапив у штрафний ізолятор відразу після етапування до виправної колонії №1 у селі Кочубеївське Ставропольського краю Росії.

Про це кореспонденту Крим.Реалії розповів адвокат Рустем Кямілєв.

«З 1 на 2 вересня він був етапований у цю колонію, тут же його помістили в ШІЗО, обґрунтувавши тим, що у нього «важка стаття». Зеврі намагався пояснити, що у нього протягом усього часу не було жодного стягнення, але в колонії на це ніяк не відреагували», – сказав адвокат.

Адвокат повідомив, що Абсеітову продовжили час перебування в ШІЗО.

«Вони так можуть тримати його там до пів року, постійно продовжуючи час у штрафному ізоляторі. Він, коли ми бачилися, на здоров'я не скаржився – хлопець міцний. Але, боюся, в таких умовах, його здоров'я може похитнутися: сира кімнатка – півтора на півтора метра, ніяких прогулянок, лежанка, що пристібається до стіни, і протягом дня ти не можеш ні присісти, ні полежати. Та й взагалі – для поміщення в штрафний ізолятор повинна бути вагома причина: прийшов неохайний, прийшов без кашкета, не заправив ліжко. А виходить, не встиг нічого порушити – вже в ШІЗО», – додав адвокат.

Він також повідомив, що ще двоє фігурантів у цій справі, Енвер Мамутов і Ремзі Меметов, уже етаповані в колонію №11 в Ставропольському краї.

«Я відвідав і їх теж, однак їх у ШІЗО ніхто з ходу не садив. Коли я був у них на початку місяця, вони були на карантині. Зараз, за моєю інформацією, поміщені в загін», – додав Кямілєв.

За словами адвоката, етапування Рустема Абільтарова ще не закінчене.

Як повідомлялося, 12 травня 2016 року у Бахчисараї російські силовики провели серію обшуків в будинках мусульман-кримських татар, а також у місцевому кафе. В результаті були затримані і звинувачено в тероризмі четверо бахчисарайців: Зеврі Абсеітов, Ремзі Меметов, Рустем Абільтаров і Енвер Мамутов. Їх звинуватили в участі в організації «Хізб ут-Тахрір».

У грудні 2018 року Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Енвера Мамутова до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеітова – до 9 років колонії суворого режиму.

Жоден з фігурантів своєї провини не визнав. Всі вказували на «політично вмотивований характер» кримінальної справи.

11 липня Верховний суд Росії змінив вирок фігурантам справи. Енверу Мамутову призначили покарання у вигляді 16 років 9 місяців ув'язнення, Ремзі Меметову, Рустема Альбітарову, Зеврі Абсеітову – 8 років 9 місяців позбавлення кожному.