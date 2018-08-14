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    Двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв’язня

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    <span>Утримуваний в Лук'янівському СІЗО росіянин написав прохання про обмін на українського політв'язня</span> - Двоє росіян у СІЗО Києва попросили обміняти їх на українського політв’язня
    Фото: Facebook Людмила Денісова
    Утримуваний в Лук'янівському СІЗО росіянин написав прохання про обмін на українського політв'язня

    Заяву написали Олександр Саттаров та Фарух Камалов

    Два громадяни Росії, які утримуються в Лук’янівському СІЗО Києва, написали заяву до президента Володимира Путіна з проханням обміняти їх на одного з українських політв’язнів.

    Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

    Український омбудсмен зустрілася з заарештованими росіянами у Лук’янівському СІЗО.

    «Під час сьогоднішнього моніторингового візиту до Лук’янівського СІЗО я  зустрілася із Олександром Саттаровим та Фарухом Камаловим, які написали заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів», - повідомила вона.

    Денісова додала, що раніше таку ж заяву подав громадянин РФ Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм у Бучанській колонії.

    «Ці листи також будуть відправлені до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою доставили їх до адміністрації президента РФ», - повідомила вона.

    Також Денісова зазначила, що лист із списками на обмін 5 липня був направлений до представника РФ в Трьохсторонній контактній групі Борису Гризлову і уповноваженому РФ з прав людини Тетяні Москальковій. Денісова підкреслила, що відповіді на цей лист в Україні так і не отримали.

    Раніше повідомлялося, що громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

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