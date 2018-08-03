Росіянин, засуджений в Україні за тероризм, написав листа Путіну



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Громадянин Росії просить обміняти його на одного з українських політв’язнів

Громадянин Росії Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, надав заяву на ім’я президента РФ з проханням повернути його на територію Росії шляхом обміну на одного з українських політв’язнів.

Про це на своїй сторінці у соцмережі Facebook повідомила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Цей лист був відправлений до МЗС України, щоб вони дипломатичною поштою відправили його на Адміністрацію президента РФ», - зазначила омбудсмен.

Також Денісова заявила, що звернулась до Ірини Геращенко - представника України в гуманітарній підгрупі ТКГ з урегулювання ситуації на Донбасі, до МЗС України, до Уповноваженого з прав людини РФ Тетяни Москалькової та до радника президента РФ, голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства та правам людини Михайла Федотова «щодо сприяння можливості гуманітарного обміну один на один».

«На Сенцова, Балуха, Клиха або Кольченка, яким, як і Седікову, потрібна медична допомога», - написала омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що петицію щодо обміну політичними в’язнями між Росією і Україною підписали понад 50 тисяч людей. Автор петиції - біолог із російського Дмитрова Олександр Рекубратський, вимагає від російського уряду провести обмін у форматі «всіх на всіх».