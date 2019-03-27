Двоє українських моряків потрапили у скрутну ситуацію в турецькому порту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окрім українських моряків, на судні перебувають громадяни Туреччини та Азербайджану

У турецькому порту Гебзе на судні «Urgence», яке перевозило алюміній із російського порту Тюмрюк, заблоковані двоє моряків з Одещини - Юрій Арабаджи з Ізмаїлу та Сергій Чернокунес з Кілії. В екіпажу судна закінчується провізія, але їм забороняють покидати його.

Про це повідомляє Громадське.

За словами моряка Юрія Арабаджи, 7 січня судно «Urgence» стало на якір у турецькому порту. Тоді ж власник плавзасобу та замовник вантажу почали судитися. Зарплату почали затримувати, екіпаж перестав отримувати провізію.

«Одного дня наш кухар пішов купити хліба і води, але його на березі затримали охоронці порту та повернули назад», - розповів моряк.

Окрім українських моряків, на судні перебувають громадяни Туреччини та Азербайджану. Загалом шестеро осіб. Капітан порту Гебзе заборонив всім покидати судно, каже Арабаджи.

Адвокат з морського права Вікторія Ковальчук, яка займається справою цих моряків, пояснила, що морякам не дозволяють покинути судно відповідно до міжнародних норм.

«Неможливо судно лишити без екіпажу, це небезпека для інших суден, екології, це можливість техногенної катастрофи, саме тому вони лишились на судні. Водночас, ми отримали інформацію, що капітан порту не проти, щоб моряки періодично сходили з судна, аби купити їжі, наприклад», - зазначила адвокат.

За словами Ковальчук, моряки лишатимуться на судні, допоки власник плавзасобу не відправить туди інший екіпаж. Коли це станеться - невідомо. За її словами, у крайньому випадку плавзасіб доведеться опечатати, поставити на облік порту та призначити йому охорону. Так як це дуже дорого, зазвичай у якості оплати послуг порт забирає плавзасіб собі.