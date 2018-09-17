Ефіопія та Еритрея підписали угоду миру після 20 років війни



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Президент Еритреї Ісайяс Афеверкі (крайній справа)

Угоду про мир країни уклали на саміті в Саудівській Аравії

Президент Еритреї Ісайяс Афеверкі та прем'єр-міністр Ефіопії Абій Ахмед підписали угоду про мир між країнами після 20 років війни.

Про це повідомляє CBC.

Угоду про мир країни уклали на саміті в Саудівській Аравії.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який був присутнім при підписанні угоди, назвав подію «вітром надій».

«На Сомалійському півострові є вітер надій», — сказав Гутерріш.

Він додав, що підписання угоди миру між двома країнами з 20-річним конфліктом свідчить про нормалізацію відносин між Еритреєю та ще однією країною Сомалійського півострова — Джибуті.

«Це не тільки мир між Єфіопією та Еритреєю, це факт того, що завтра і післязавтра ми будемо мати тут (станемо свідками підписання мирної угоди — ред.), у Саудівській Аравії, президента країни Джибуті та президента Еритреї — двох країн, які також були в конфлікті», — сказав Гутерреш.

Раніше повідомлялося, що президент Еритреї здійснює історичний візит в Ефіопію після того, як ці дві країни домовилися відновити дипломатичні зв'язки після тривалого періоду збройного конфлікту.

9 липня уряди Ефіопії та Еритреї уклали декларацію, яка проголошує завершення 20-річної війни між країнами.

Еритрея — колишня колонія Італії, яку під час Другої Світової війни захопили британські війська. У 1952 році вони передали її до складу Ефіопії. Однак після цього почав діяти партизанський рух проти ефіопської влади.

У 1993 році Еритрея отримала незалежність, а у травні 1998 року розпочала війну проти Ефіопії за спірні території в прикордонному регіоні Бадме. За даними International Crisis Group, за два роки бойових дій з обох боків загинули 70-100 тисяч людей.

У 2000 році країни ухвалили мирну угоду за посередництва Алжиру, але її так і не реалізували.