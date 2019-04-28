Екіпаж «Норда» в окупованому Криму змусили заплатити за поновлення російських паспортів



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Екіпаж корабля «Норд» в анексованому Криму невдоволений поведінкою окупаційної влади Фото: Facebook Сергія Аксьонова

Помічник капітана судна висловив обурення поведінкою окупаційної влади

Членам екіпажу сейнера «Норд» після повернення до анексованого Криму довелося сплатити мито за відновлення російських паспортів на загальних підставах, повідомляє «Крим. Реалії».

Другий помічник капітана «Норда» Юрій Савельєв у коментарі виданню «Керч ФМ» висловив обурення у зв'язку з тим, що окупаційна адміністрація відмовила їм у допомозі. Він пояснив, що українські правоохоронці повернули їм лише російські закордонні паспорти, а внутрішні, в яких в якості місця реєстрації вказана «Республіка Крим, РФ», вилучили.

«Звернулися до адміністрації, щоб вона організувала нам отримання паспортів. Так нам відповіли, що грошей у них немає, і такого фонду, щоб оплачувати наше держмито, у них теж немає», - розповів Савельєв.

Його дружину обурило, що рибалкам довелося відновлювати російські документи в порядку загальної черги.

«Заплативши кожен по 1500 рублів держмита, як при втраті або псуванні. Тобто їх прирівняли до тих, що загубив свій паспорт на святі», - висловилася Тетяна Савельєва.

Нагадаємо, 25 березня 2018 року Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовне судно під прапором Росії. Прокуратура АРК порушила кримінальне провадження за фактом виходу судна «Норд» із закритого Києвом порту анексованої Керчі, 30 березня український суд заарештував судно.

6 квітня того ж року Херсонський міський суд взяв під варту капітана судна Володимира Горбенка, його заарештували до 31 травня. Пізніше за нього внесли заставу, 10 квітня звільнили з-під арешту, але заборонили відвідувати Крим.