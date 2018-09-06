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    Денісова повідомила, що херсонські діти не постраждали через викиди в Криму

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    Денісова повідомила, що херсонські діти не постраждали через викиди в Криму

    За словами омбудсмена, бригада лікарів перевірила стан здоров’я дітей двох районів Херсонщини, які межують з Кримом

    Омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що інформація щодо шпиталізації дітей в двох районах Херсонщини через екологічну катастрофу в Криму є неправдивою.

    Про це 6 вересня вона написала у Facebook.

    «За інформацією заступника директора Департаменту охорони здоров’я Херсонської ОДА Ліни Бондаревої, бригада лікарів обласної дитячої лікарні, у складі лора, педіатра, пульмонолога, перевірила стан здоров’я дітей двох районів Херсонщини, які межують з АР Крим», - повідомила омбудсмен.

    Зазначається, що в Чаплинському районі було оглянуто 253 дитини. Батькам 10 дітей лікарі бригади надали рекомендації провести додаткові обстеження в дитячій лікарні. На даний момент жоден з батьків дітей з цього району до лікарні не звертався. Жодну дитину не шпиталізовано.

    «Що стосується Каланчацького району. Бригада лікарів перевірила 381 дитину, 16 з них було рекомендовано додатково обстежити в лікарні. Тому батьки звернулися за додатковими аналізами стану здоров’я їхніх дітей», - написала омбудсмен.

    Крім того, зауважила Денісова, для запобігання шкоди здоров’ю дітей під час навчання та можливого виникнення надзвичайної ситуації 6 вересня Департамент освіти Херсонської ОДА видав наказ про дотримання санітарних норм у закладах освіти.

    «Керівникам місцевих органів освіти наказано створити у закладах освіти комісії з питань евакуації, а також здійснити ряд додаткових заходів: вологого прибирання в приміщеннях, аерації повітря та відкоригувати режим перебування дітей у закладах, якщо в цьому буде необхідність», - повідомила омбудсмен.

    Нагадаємо, раніше  Денісова звернулася до установ ООН із закликом звернути увагу на різке погіршення екологічної ситуації в окупованому Росією Криму.

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